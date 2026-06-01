Quatro linhas de ônibus de Taboão da Serra tiveram horários alterados desde sábado (30)

Por Samara Matos, na redação

Desde o último sábado (30), passageiros de Taboão da Serra passaram a contar com mudanças na operação de quatro linhas intermunicipais que fazem ligação com a cidade de São Paulo.

As alterações incluem reprogramação de horários, redução de viagens e ampliação da oferta em algumas linhas. As mudanças já estão em vigor e afetam trajetos com destino aos terminais Metrô Vila Sônia e Metrô Campo Limpo.

Confira as alterações:

Linha 241 – Parque Jacarandá x Metrô Vila Sônia

Foram retiradas duas viagens aos domingos e alguns horários foram reprogramados aos sábados.

Linha 245 – Jardim São Judas x Metrô Campo Limpo

A linha teve redução de viagens aos sábados, com a retirada de quatro partidas no sentido São Paulo e duas no sentido Taboão da Serra.

Linha 834 – Jardim Saint Moritz x Metrô Campo Limpo

Os horários de partida aos sábados foram reprogramados.

Linha 845 – Condomínio João Cândido x Metrô Campo Limpo

A linha recebeu reforço na operação, com a inclusão de três novas partidas para São Paulo e quatro para Taboão da Serra nos dias úteis.

Os passageiros que utilizam as linhas devem consultar a nova programação antes de sair de casa para evitar atrasos e transtornos durante os deslocamentos.