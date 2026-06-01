Frio predomina em Taboão da Serra nesta semana; veja a previsão até sexta-feira (5)

Direto da redação

Os moradores de Taboão da Serra devem enfrentar uma semana de temperaturas amenas e predomínio de nuvens. A previsão indica madrugadas frias, com mínimas entre 12°C e 14°C, e máximas que não devem ultrapassar os 20°C.

Nesta segunda-feira (1º), o dia será de muitas nuvens e algumas aberturas de sol. Os termômetros variam entre 12°C e 20°C, sem previsão de chuva.

Na terça-feira (2), o cenário permanece semelhante, com céu bastante nublado durante todo o dia. A temperatura mínima será de 12°C e a máxima de 19°C. Não há previsão de chuva.

A mudança no tempo deve ocorrer na quarta-feira (3), quando há previsão de chuva durante a manhã e início da tarde. As temperaturas variam entre 13°C e 20°C, com 63% de chance de precipitação.

Na quinta-feira (4), o tempo segue instável. O sol aparece entre muitas nuvens pela manhã, mas a previsão indica chuva durante a tarde. A mínima será de 14°C e a máxima de 19°C. A probabilidade de chuva é de 61%.

Já na sexta-feira (5), o tempo volta a ficar firme. O dia será de muitas nuvens, porém sem previsão de chuva. Os termômetros devem marcar entre 12°C e 19°C.

De forma geral, a semana será marcada pelo frio nas primeiras horas do dia, céu encoberto e possibilidade de chuva entre quarta e quinta-feira. Para quem pretende sair de casa, a recomendação é manter um agasalho por perto e ficar atento às mudanças nas condições do tempo no meio da semana.