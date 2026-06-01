Final de semana é marcado por voos em baixa altitude de aeronave da FAB sobre Taboão da Serra

Por Samara Matos, na redação

O último final de semana de maio foi marcado pela presença de uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) sobrevoando Taboão da Serra e cidades da região em baixa altitude. O avião, pertencente ao Grupo Especial de Inspeção em Voo (GEIV), chamou a atenção de moradores ao realizar diversas passagens pelos céus do município no sábado (30) e no domingo (31).

A movimentação foi observada principalmente nos bairros Jardim São Judas e Pirajuçara, além de áreas de Embu das Artes. Em alguns momentos, a aeronave realizou várias voltas sobre a mesma região, o que despertou curiosidade e gerou questionamentos entre moradores.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o avião voando mais baixo do que o habitual e repetindo trajetos antes de seguir viagem. As imagens rapidamente repercutiram e se tornaram assunto entre moradores da região.

Embora não haja confirmação oficial sobre a operação realizada no local, as características do voo indicam que a aeronave estava executando procedimentos de inspeção e calibração de sistemas de navegação aérea.

O GEIV é uma unidade especializada da FAB responsável por verificar e calibrar equipamentos que auxiliam a navegação de aeronaves em aeroportos e rotas aéreas. Entre os serviços realizados estão testes de sistemas de pouso por instrumentos e aferição de rotas utilizadas pela aviação comercial.

Esse tipo de atividade exige que a aeronave realize diversas passagens sobre uma mesma área para avaliar a precisão dos equipamentos, o que explica os voos repetitivos e em baixa altitude observados durante o final de semana.

Apesar do susto inicial de alguns moradores, as manobras são consideradas procedimentos técnicos de rotina e contribuem para a segurança das operações aéreas. Ainda assim, a presença constante da aeronave nos céus de Taboão da Serra transformou-se em um dos assuntos mais comentados do final de semana na cidade.