Shopping Taboão oferece vagas de emprego; Saiba como se candidatar

Direto da redação

O Shopping Taboão anunciou na última terça-feira (11), que está ofertando três vagas de vendedor em departamentos diferentes. Para se candidatar, o interessado deverá acessar o link abaixo e enviar sua inscrição.

As vagas são as lojas Khelf, Burggo e Polo Jack. Todos com o mesmo cargo, o de vendedor. Para acessar, CLIQUE AQUI, você será redirecionado para a página de cadastro do currículo. O estabelecimento não informou com relação a horário de trabalho e salários.

Atualmente, o Shopping Taboão tem mais de 200 lojas e está funcionando diariamente das 14h às 20h. A praça de alimentação segue o mesmo horário, mas com capacidade reduzida. Cinema, academia e operações de lazer permanecem temporariamente fechados.

SERVIÇO:

Shopping Taboão

Rod. Régis Bittencourt, 2643 – Jardim Helena

Taboão da Serra – SP