Shopping Taboão tem últimos dias da Arena Nickelodeon e promoções com sorteio de PlayStation 5

Direto da redação

O Shopping Taboão terá uma programação de lazer e promoções na reta final de outubro. Entre os destaques estão os últimos dias da Arena Nickelodeon, que permanece aberta até domingo (25), além de um sorteio de PlayStation 5 e uma campanha de distribuição de produtos de beleza, previstos até 31 de outubro.

A Arena Nickelodeon, instalada na Praça Central do empreendimento, reúne atividades inspiradas em personagens como Bob Esponja Calça-Quadrada, Dora e Patrulha Canina. O espaço conta com cenários temáticos, brincadeiras e desafios voltados ao público infantil.

Os ingressos custam R$ 50 por 30 minutos ou R$ 65 por uma hora, com cobrança adicional de R$ 1 por minuto excedente. Clientes cadastrados no Programa de Benefícios do shopping que comprarem pelo aplicativo recebem de cinco a 15 minutos extras, conforme a categoria.

A atração funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 21h30, e aos domingos, das 11h30 às 20h. O último dia de funcionamento está previsto para 25 de outubro.

Além das atividades infantis, o shopping realiza a promoção Sorteio Todo Mês, que oferece um PlayStation 5 aos participantes cadastrados no Programa de Benefícios. Para concorrer, é necessário registrar no aplicativo uma nota fiscal de compra realizada no empreendimento, de qualquer valor.

Os prêmios variam conforme a categoria do cliente. Participantes com uma estrela concorrem ao console PlayStation 5; os de duas estrelas, ao videogame acompanhado de um jogo; e os de três estrelas, ao aparelho com um controle adicional. A campanha segue até 31 de outubro.

Outra promoção disponível é a Compre e Ganhe, que oferece um Lip Shine da Cia Beauty mediante o cadastro de notas fiscais. Para retirar o brinde, clientes da categoria três estrelas precisam acumular R$ 200 em compras. O valor sobe para R$ 400 na categoria duas estrelas e R$ 500 para participantes com uma estrela.

A distribuição dos produtos acontece até 31 de outubro ou enquanto durar o estoque de 2.400 unidades, conforme as regras da campanha. O Shopping Taboão também recebe, até domingo (25), uma ação da Cia Beauty com experimentação e venda de produtos da marca.

As promoções e atividades acontecem no Shopping Taboão, localizado na Avenida Taboão da Serra, 2.643. Os interessados podem consultar as condições de participação, horários e regulamentos pelo aplicativo do empreendimento ou no site shoppingtaboao.com.br.