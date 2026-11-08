Taboão da Serra abre inscrições para cursos gratuitos de empreendedorismo feminino nos dias 17 e 24 de novembro

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra está com inscrições abertas para a Jornada Empreendedora, que oferecerá duas oficinas gratuitas de empreendedorismo feminino nos dias 17 e 24 de novembro, das 8h30 às 12h30. As atividades serão realizadas na Secretaria Municipal da Mulher, no Jardim Santa Cecília, e são destinadas a mulheres a partir de 18 anos.

As inscrições devem ser feitas pelo site www.4soci.al/jornadataboao. As vagas são limitadas e as participantes receberão certificado de conclusão.

A primeira oficina, “Comece seu planejamento financeiro”, acontece na terça-feira, 17 de novembro. A capacitação abordará a organização das finanças, o planejamento de novos negócios e a separação entre despesas pessoais e empresariais, com orientações para melhorar a administração dos recursos financeiros.

No dia 24 de novembro, também terça-feira, será realizada a oficina “Desenvolvimento Pessoal: qualidade e inspiração”. A atividade terá como foco o reconhecimento de habilidades, o desenvolvimento pessoal e a identificação de oportunidades de crescimento profissional.

Cada oficina terá duração de quatro horas e será realizada presencialmente.

A Jornada Empreendedora é promovida pela Secretaria Municipal da Mulher em parceria com o Governo do Estado de São Paulo e o Sebrae Delas. A iniciativa integra o programa SP por TODAS, que desenvolve ações de fortalecimento da autonomia e das oportunidades para mulheres.

A secretária municipal da Mulher, Andrea Franquini, destacou que a capacitação busca incentivar a independência financeira e profissional das participantes.

“Por meio da Jornada Empreendedora, queremos incentivar cada participante a acreditar em si mesma, desenvolver seu potencial e encontrar caminhos para alcançar sua independência financeira e profissional”, afirmou.

As oficinas acontecerão na Secretaria Municipal da Mulher, localizada na Rua Henrique de Moraes Camargo, 162, no Jardim Santa Cecília, em Taboão da Serra. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4787-3923.