Taboão da Serra: casamentos entre pessoas do mesmo sexo bate recorde em 2021

Direto da redação

Os casamentos homoafetivos em Taboão da Serra bateram recorde no ano de 2021. Segundo Painel Seade foram 21 casamentos de pessoas do mesmo sexo. No ano anterior, foram apenas 13. Nesta terça-feira, 28 de junho, é celebrado o “Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+.

Ao longo do ano passado foram realizados 1178 casamentos, incluindo os das pessoas do mesmo sexo. Já em 2022, até abril deste ano, foram 378 casamentos no município, incluindo seis entre pessoas do mesmo sexo.

Na região sudoeste, conhecida como Conisud, foram realizados outros 49 casamentos homoafetivos, dentre 4.265 celebrados.

Casamentos em Taboão da Serra (dados do Seade)

2013: 7 casamentos entre pessoas do mesmo sexo

2014: 8 casamentos entre pessoas do mesmo sexo

2015: 10 casamentos entre pessoas do mesmo sexo

2016: 7 casamentos entre pessoas do mesmo sexo

2017: 10 casamentos entre pessoas do mesmo sexo

2018: 11 casamentos entre pessoas do mesmo sexo

2019: 15 casamentos entre pessoas do mesmo sexo

2020: 13 casamentos entre pessoas do mesmo sexo

2021: 21 casamentos entre pessoas do mesmo sexo

2022 (até abril): 6 casamentos entre pessoas do mesmo sexo

Casamentos homoafetivos na região em 2021 (dados do Seade)

Embu das Artes: 15 casamentos

Cotia: 14 casamentos

Itapecerica da Serra: 7 casamentos

Vargem Grande Paulista: 6 casamentos

Embu-Guaçu: 4 casamentos

Juquitiba: 3 casamentos