Taboão da Serra comemora 64 anos com o Festival Solidário

Direto da redação

Em comemoração aos 64 anos de Taboão da Serra, a Prefeitura vai promover o Festival Solidário, por meio de uma parceria da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SEC) com a iniciativa privada. A festividade vai acontecer na Arena Multiuso localizada na Estrada Tenente José Maria da Cunha, no Jd. Record. Serão quatro dias de shows (16/02, 17/02, 18/02 e 19/02) com 18 atrações que cantam diversos gêneros musicais, além de vários pontos para compra de comidas típicas e bebida. O local estará aberto para o público a partir das 13h e a previsão de início dos shows é às 18h.

No primeiro dia de evento, a festa vai ficar por conta dos cantores Lele JP, Sam Prazer e MC GP, além do DJ Martini. No dia 17, o palco vai receber as cantoras Luana Prado e Hilary Ribeiro, o MC PHS, MC Chris Santana e também o DJ Martini.

A data seguinte, sábado 18/02, vai contar com a presença do Trio Virgulino, Everlyn Duarte, Thiago Prado, Laryssa e Fernando, Verdadeira Paixão e do DJ Martini. O último dia que marca o aniversário de Taboão da Serra terá como atração o DJ Martini, além da artista Paula Falcão, a dupla sertaneja Bruninho e Davi e a Bateria Ritimão, da Gaviões da Fiel.

A entrada é 1 kg de alimento não perecível, com exceção de sal, que pode ser trocado antes da data do Festival Solidário. Os produtos alimentícios doados são trocados pela pulseira que dá acesso ao local do evento nas duas unidades do Atende, em todas as unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Taboão da Serra, no Fundo Social de Solidariedade e em três lojas da Di Gaspi.

O secretário de Cultura Binho, está animado com o Festival Solidário. “Estamos saindo de um período em que as iniciativas culturais tiveram que ser deixadas de lado para cuidarmos da saúde e outros aspectos mais urgentes no período. O festival vai ser um grande momento para o município experienciar cultura e lazer de qualidade”, afirmou.

“É um prazer promover essa festa no aniversário da nossa amada cidade, o evento vai ser fonte de muita diversão. Espero que todos possam estar presentes para prestigiar os 64 anos de Taboão da Serra e contribuir com a doação que será destinada ao nosso Fundo Social de Solidariedade para ajudar as famílias que mais precisam”, convidou o prefeito Aprígio.

“Mas o festival é apenas o começo de tudo que preparamos para o mês de aniversário. Não esquecemos de outras áreas, como educação, saúde e segurança”, concluiu o gestor municipal.

Ao longo do mês de fevereiro, toda a população vai ser beneficiada com inaugurações e lançamento de programas.

*Festival Solidário 64 anos de Taboão da Serra*

Dias 16/02, 17/02, 18/02 e 19/02, a partir das 13h

Local: Arena Multiuso – Estrada Tenente José Maria da Cunha, no Jd. Record

Entrada: 1 kg de alimento não perecível, com exceção de sal

*Programação de shows*

Quinta-feira – 16/02 – Lele JP / Sam Prazer/ MC GP/ DJ Martini.

Sexta-feira – 17/02 – Lauana Prado/ MC PHSMC / Chris Santana/ Hilary Ribeiro/ DJ Martini

Sábado – 18/02 – Trio Virgulino/ Everlyn Duarte/ Thiago Prado/ Laryssa e Fernando/ Verdadeira Paixão/ DJ Martini

Domingo – 19/02 – Bruninho e Davi/ Paula Falcão/ Bateria Ritimão da Gaviões da Fiel/ DJ Martini

*Pontos de troca antecipada de ingressos:*

Di Gaspi

Loja 1 – Estr. Kizaemon Takeuti, 2977 – Pq. São Joaquim – Taboão da Serra

Loja 2 – Estr. de Itapecerica, 12.520 – Jardim Dom José – São Paulo

Loja 3 – Estr. de Itapecerica, 3.897 – Cidade Auxiliadora – São Paulo

Atende – Unidade I

R.Elizabetta Lips, 55 – Jardim Bontempo

Atende – Unidade II

Estr. Kizaemon Takeuti, 1987 – Pirajuçara

Fundo Social de Solidariedade

Rua Marechal Floriano Peixoto, 242, Jd. Saporito

CRAS Clementino

Estrada Kiazemon Takeuti, 1145, Jardim Maria Luiza

CRAS Monte Alegre

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 247 – Jd. Santa Terezinha

CRAS Pirajuçara

Rua Jurandir Cabelho, 452, Parque Jacarandá

CRAS Saporito

Rua Zeicy Aparecida Nogueira Batista, 39 – Jardim Record

CRAS Scândia

Rua Guilherme Busto, 130 – Jardim Scândia

CRAS Trianon

Rua Rodrigues Alves, 29 – Jardim Mafalda

CRAS Vila Sônia

Rua Elza Feres, 360, Jardim Vila Sônia

CRAS Vila Indiana

Rua Brasilina Beu, 55, Vila Indiana