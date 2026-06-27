Câmara aprova projeto que homenageia Amauri Galina com nome de campo de futebol no Jardim Mituzi

Da CMTS

Os vereadores de Taboão da Serra aprovaram por unanimidade, na sessão da última terça-feira, dia 23, o Projeto de Lei nº 75/2026, de autoria do vereador Dídio Conceição, que denomina oficialmente como Campo Amauri Galina, o campo de futebol localizado nas dependências do Centro Esportivo Otávio Balarini, no Jardim Mituzi.

Segundo o vereador, a proposta aprovada pela Câmara Municipal presta homenagem a um dos maiores defensores do espaço esportivo, reconhecido por sua dedicação à comunidade e ao esporte amador.

Localizado na Avenida Fernando Fernandes, o campo é um importante ponto de encontro para crianças, jovens e adultos da região. Com a aprovação da lei, o equipamento esportivo passa a eternizar o nome de Amauri Galina, cuja trajetória ficou marcada pela atuação em defesa da preservação do espaço.

Na justificativa do projeto, Dídio Conceição destaca que Amauri Galina dedicou grande parte de sua vida à proteção do Centro Esportivo Otávio Balarini, tornando-se uma referência para moradores e esportistas do Jardim Mituzi. Ao lado de outros moradores da comunidade, participou de diversas ações para impedir invasões e garantir que o campo permanecesse preservado e à disposição da população.

Segundo o vereador, a homenagem reconhece o legado deixado por Amauri Galina para as futuras gerações. “Essa homenagem faz justiça a um homem que dedicou parte da sua vida à defesa do esporte, do patrimônio público e da comunidade do Jardim Mituzi. O Amauri sempre acreditou que aquele campo deveria permanecer como um espaço de convivência, lazer e formação para nossas crianças e jovens. Dar o nome dele ao campo é manter viva essa história.”

Ainda conforme a justificativa do projeto, o trabalho realizado por Amauri Galina e por outros moradores foi fundamental para que o espaço esportivo fosse preservado ao longo dos anos, tornando-se símbolo de união comunitária e valorização do esporte na região. O texto também ressalta que seu exemplo de cidadania permanecerá na memória daqueles que conviveram com ele e de todos que utilizarão o equipamento esportivo no futuro.

Após a aprovação pela Câmara Municipal, o projeto segue para sanção do prefeito Engenheiro Daniel antes de entrar em vigor.