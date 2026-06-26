Prefeitura de Taboão da Serra terá expediente até as 11h na segunda-feira (29) por causa do jogo do Brasil

Por Samara Matos, na redação

A Prefeitura de Taboão da Serra terá horário especial de funcionamento na próxima segunda-feira (29), em razão da partida da Seleção Brasileira pela segunda fase da Copa do Mundo FIFA 2026. Conforme estabelece o Decreto Municipal nº 118 as repartições públicas municipais encerrarão o expediente às 11h.

O novo decreto substitui o Decreto nº 111, que previa o encerramento do expediente às 13h para partidas realizadas às 14h. Com a alteração, o horário foi antecipado em duas horas. Para os jogos da Seleção marcados às 16h, as repartições funcionarão até as 13h.

A administração municipal informou que a mudança tem como objetivo adequar o expediente ao calendário da Copa do Mundo, sem comprometer o funcionamento dos serviços considerados essenciais.

A alteração no horário não afeta os serviços essenciais. De acordo com o decreto, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), além dos demais serviços públicos que funcionam de forma ininterrupta, seguirão atendendo normalmente durante os jogos da Seleção Brasileira.

A Escola Municipal de Educação de Jovens e Adultos (EJA) também manterá suas atividades sem mudanças. Já os cursos de qualificação profissional poderão ter os horários ajustados pelas secretarias responsáveis, desde que não haja prejuízo ao calendário letivo e à carga horária.

Os servidores municipais deverão compensar posteriormente as horas não trabalhadas, conforme cronograma a ser definido por cada secretaria.

Calendário dos próximos jogos do Brasil

Caso a Seleção Brasileira avance na competição, o cronograma previsto é o seguinte:

29 de junho (segunda-feira), às 14h – Segunda fase;

– Segunda fase; 5 de julho (domingo), às 17h – Oitavas de final;

– Oitavas de final; 11 de julho (sábado), às 18h – Quartas de final;

– Quartas de final; 15 de julho (quarta-feira), às 16h – Semifinal;

– Semifinal; 19 de julho (domingo), às 16h – Final.

Com o novo horário, a Prefeitura orienta os moradores que precisarem de atendimento nas repartições municipais a se programarem para comparecer até as 11h na próxima segunda-feira (29).