Prefeitura de Taboão da Serra abre Anistia Fiscal 2026 com descontos de até 100% em juros e multas a partir de 1º de julho

Da PMTS
A campanha de Anistia Fiscal 2026 da Prefeitura de Taboão da Serra está de volta. De 1º de julho a 10 de agosto, os contribuintes com tributos abertos, vencidos até 31/12/2025, poderão renegociar as dívidas com descontos de até 100% em multas e juros, além da possibilidade de parcelamento em até 24 vezes.
A renegociação pode ser feita através do site atende.ts.sp.gov.br ou pessoalmente em uma das Centrais Atende (Centro ou Pirajuçara), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30 (exceto feriado e ponto facultativo).
Poderão aderir à anistia, os contribuintes com débitos em aberto perante a Fazenda Municipal, de qualquer natureza, inscritas ou não na Divida Ativa. O percentual de desconto sobre multas e juros varia entre 15% e 100%, de acordo com o número de parcelas.
Confira:
|Número de Parcelas
|Redução de Multa e Juros
|1 até 4
|100%
|5 até 8
|70%
|9 até 12
|50%
|13 até 16
|25%
|17 até 24
|15%
Vale ressaltar que o valor de cada parcela não poderá ser menor que a Unidade Fiscal do Município (UFM), estabelecida em R$ 117,90. Além disso, o acordo de anistia só estará efetuado após o pagamento da primeira parcela, desde que quitada até a data do vencimento, ou seja, até 10 de agosto de 2026. As demais parcelas terão vencimento no dia 10 de cada mês subsequente.
Caso o contribuinte tenha solicitado o acordo, mas não pode efetuar o pagamento das demais parcelas na data de vencimento, será cobrada multa de 0,33% ao dia, até o percentual máximo de 10%. Já os juros moratórios serão de 1% ao mês ou fração sobre o valor do débito atualizado monetariamente, a partir do dia seguinte ao vencimento. Se a parcela estiver vencida por mais de 90 dias sem os devidos pagamentos, o parcelamento e a anistia das multas e juros serão cancelados.
Serviço:
Anistia Fiscal 2026
De 1º de julho a 10 de agosto
atende.ts.sp.gov.br
Atende – Pirajuçara
Estrada Kizaemon Takeuti, 1987 – Pirajuçara
Telefone: (11) 4788-7680
De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30
Atende – Centro
Rua Pedro Mari, 80, Parque Assunção
Telefone: (11) 4788-2922 | (11) 4788-2923
De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30