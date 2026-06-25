Avenida Taboão da Serra registra dois acidentes com motociclistas nesta quinta-feira (25) com uma morte e dois feridos

Direto da redação

A Avenida Taboão da Serra registrou dois acidentes envolvendo motociclistas nesta quinta-feira (25). As ocorrências, registradas pela manhã e no período da tarde, mobilizaram equipes de resgate e causaram lentidão no trânsito em diferentes pontos da via.

O caso mais grave aconteceu durante a manhã, no sentido São Paulo. Uma motocicleta com um homem e uma mulher se envolveu em uma colisão com um caminhão. Com o impacto, a moto acabou ficando sob o veículo de carga, exigindo atuação imediata das equipes de emergência.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados e realizaram o resgate das vítimas, que foram encaminhadas para atendimento hospitalar.

Posteriormente, foi confirmada a morte da mulher que estava na garupa motocicleta. O condutor também ficou ferido e recebeu atendimento médico. Até o momento, não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

O acidente provocou congestionamento e reflexos no trânsito da região durante boa parte da manhã.

Segundo acidente

Horas depois, um segundo acidente foi registrado na mesma avenida, na altura do retorno próximo à antiga Casa da Pamonha.

De acordo com informações, um motociclista sofreu acidente na via e precisou de atendimento do Corpo de Bombeiros. Após os primeiros socorros no local, ele foi encaminhado para uma unidade de saúde.

Durante o atendimento, o tráfego ficou lento no trecho, exigindo atenção dos motoristas que passavam pela região.