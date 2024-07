Taboão da Serra é a melhor cidade para morar na região sudoeste, mostra ranking da Gazeta do Povo

Você sabia que morar em Taboão da Serra é melhor do que morar na capital paulista? Isso foi o que revelou o ranking da Gazeta do Povo, que compilou uma ampla base de dados, com base em levantamentos oficiais, para identificar a melhor cidade para morar no Brasil. O município taboanense levou nota 6,99 em uma escala de 0 a 10, ficando na 171ª posição. São Caetano do Sul, do ABCD Paulista ganhou o “título” de melhor cidade para morar entre os 5.570 municípios brasileiros. São Paulo, capital, ficou apenas em 369º lugar.