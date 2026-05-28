Taboão da Serra e Cotia se unem em projeto social para ampliar oportunidades educacionais de jovens da rede pública

Direto da redação

Uma parceria entre o Instituto José Zimerman (IJZ), de Taboão da Serra, e o Instituto Fliegen, de Cotia, está criando uma nova ponte de oportunidades educacionais para crianças e adolescentes da rede pública da Grande São Paulo. A iniciativa conecta dois projetos sociais voltados ao desenvolvimento acadêmico de estudantes, desde os primeiros anos escolares até o Ensino Médio.

O Instituto José Zimerman atua em Taboão da Serra com crianças de 7 a 12 anos do Ensino Fundamental I, oferecendo gratuitamente oficinas de matemática, xadrez, programação, convivência e atividades corporais. O objetivo é fortalecer o raciocínio lógico, a concentração, a autoestima e o pensamento crítico dos alunos.

Já o Instituto Fliegen, localizado em Cotia, atende estudantes do 6º ano ao Ensino Médio, preparando jovens da rede pública para olimpíadas acadêmicas e atividades voltadas às áreas de matemática, física, robótica e astronomia.

A união entre os projetos cria uma continuidade educacional para estudantes da rede pública, permitindo que crianças atendidas pelo IJZ possam futuramente ingressar no Fliegen e aprofundar competências desenvolvidas ainda na infância.

A parceria já começa a apresentar resultados concretos. Um estudante que iniciou sua trajetória no Instituto José Zimerman foi aprovado recentemente no processo seletivo do Instituto Fliegen, tornando-se um dos primeiros exemplos dessa integração entre as iniciativas.

Segundo Luciane Ferreira, gerente geral do Instituto José Zimerman, o impacto do projeto vai além do desempenho escolar. “As crianças passam a se relacionar com a matemática de forma prazerosa e desenvolvem mais segurança para pensar, tentar, errar e refazer”, afirma.

Os resultados também aparecem nos indicadores educacionais. Em 2025, 65% das crianças atendidas pelo IJZ ficaram acima da média na avaliação municipal SAREF. Além disso, os alunos conquistaram 10 medalhas na OBMEP Mirim e mais de 50 medalhas em campeonatos de xadrez.

Outro ponto destacado pelo instituto é o enfrentamento das dificuldades de concentração causadas pelo excesso de estímulos digitais. De acordo com Luciane Ferreira, atividades presenciais e desafios intelectuais ajudam no desenvolvimento do foco, persistência e capacidade de resolução de problemas.

No Instituto Fliegen, o trabalho é direcionado à descoberta e desenvolvimento de talentos acadêmicos da rede pública. Desde o início das atividades, em 2024, os estudantes já conquistaram mais de 50 medalhas em olimpíadas acadêmicas nacionais.

Para Gabriela Rudnik, presidente do Instituto Fliegen, muitos jovens talentosos acabam não tendo acesso às oportunidades necessárias para desenvolver plenamente suas habilidades. “Acreditamos que talento não depende de condição financeira, mas de oportunidade. Existe muito potencial nas escolas públicas que só precisa de acesso e incentivo”, destaca.

A expectativa das instituições é fortalecer uma rede de apoio educacional capaz de ampliar horizontes e impactar diretamente o futuro de crianças e adolescentes da região, especialmente em Taboão da Serra, criando novas possibilidades de mobilidade educacional e social por meio da educação.