Taboão da Serra inaugura neste sábado (14) praça em homenagem ao cão terapeuta

A Prefeitura de Taboão da Serra inaugura neste sábado, 14 de setembro, às 10h, a Praça Dogtor da Alegria Thor Sobral Bordini. Localizada na Rua Victor Campisi, 255, no Parque Industrial das Oliveiras, ao lado do Hospital Veterinário Público Municipal Bob.

A praça homenageia Thor Sobral Bordini, o primeiro cão a integrar o projeto de Terapia Assistida por Animais (TAA), promovido pelo Serviço Especializado de Reabilitação (SER) da cidade. O TAA utiliza cães no tratamento de crianças com dificuldades motoras, visando promover bem-estar físico, emocional e cognitivo aos pacientes.

Durante a inauguração, os cães participantes do projeto “Dogtores da Alegria” farão uma apresentação. Segundo o prefeito Aprígio, a entrega da praça é mais um passo nos esforços da cidade em favor dos animais. “Além do Hospital Veterinário Público Municipal Bob, lançamos campanhas de adoção responsável, o programa de castração com microchipagem, veículos Castra Móvel e criamos espaços dedicados aos pets, como no Parque Pinheiros”, disse o prefeito.

A praça também contribui para o meio ambiente local com o plantio de árvores nativas, melhorando a qualidade do ar e proporcionando áreas sombreadas.

Quem foi Thor

Thor, um labrador golden resgatado de maus-tratos, foi adotado por Luciane Sobral. Após superar comportamentos agressivos causados por traumas, ele se tornou um Cão de Intervenção Assistida, ajudando no tratamento de pacientes em hospitais. O trabalho de Thor inspirou a criação do projeto “Dogtores da Alegria”. Ele faleceu em 2023, mas seu legado continua a transformar vidas em Taboão da Serra.

