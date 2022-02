Taboão da Serra realiza nova seleção para contratar Televendedores

Direto da redação, com informações da PMTS

Nesta sexta-feira (4), a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SDE) de Taboão da Serra realizará mais um processo seletivo para contratação de Televendedores. A seleção será às 9h, na Rua Cesário Dau, 535, no Jardim Maria Rosa. Os selecionados atuarão em vendas por telefone em escolas de informática e idiomas.

Para participar do processo é necessário ser maior de 18 anos, ter Ensino Médio completo, experiência na função e características como ser paciente, persistente, persuasivo, comunicativo e proativo. A vaga é efetiva, com escala de trabalho de segunda a sábado, das 12h às 20h30. O salário de R$1.330,00 e ainda é oferecido Vale Transporte.

Interessados devem comparecer na sede da SDE, munido de documento oficial com foto, carteira de trabalho (digital ou física) e currículo. É obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19.

O secretário da pasta, Wanderley Bressan, destacou que a pasta, através de parcerias, auxilia no crescimento econômico da cidade. “Essa é mais uma oportunidade para munícipes ingressarem no mercado de trabalho. Nossa missão em 2022 é inserir nossos munícipes em atividades formais. Temos parcerias constantes com empresas da cidade e da região, localizamos esses profissionais e encaminhamos. Essas parcerias ajudam Taboão da Serra a crescer, pois são novos postos de trabalhos que serão abertos e mais pessoas ingressando no mercado de trabalho”

Serviço:

Processo Seletivo – Televendedor(a)

Quando? Sexta-feira, 04/02/2022, às 9h

Onde? Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda – Rua Cesário Dau, 535 – Jd. Maria Rosa