Taboão da Serra: veja calendário de feriados de 2022

Com apenas dois feriados municipais, já celebrado no ano passado, o município de Taboão da Serra terá apenas dois feriados prolongados, em abril e novembro, além do carnaval – que apesar de mantido, não terá desfiles dos tradicionais blocos com Espera Marido e Cachorros da Selva.

Os outros dias de folga mais comum acontecem às quartas, com três feriados. Para criação de um super feriado de 10 dias em 2021, alguns feriados foram antecipados e por isso será dia útil normal no município.

Confira abaixo os feriados de 2022:

1º de janeiro (sábado), Confraternização Universal (feriado nacional);

19 de fevereiro (sábado), Aniversário de Taboão da Serra (feriado municipal antecipado e já celebrado em 30 de março de 2021);

28 de fevereiro (segunda-feira), Carnaval (ponto facultativo);

1º de março (terça-feira), Carnaval (ponto facultativo);

2 de março (quarta-feira), quarta-feira de cinzas (ponto facultativo na parte da manhã);

15 de abril (sexta-feira), Paixão de Cristo (feriado nacional);

21 de abril (quinta-feira), Tiradentes (feriado nacional);

1º de maio (domingo), Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional);

16 de junho (quinta-feira), Corpus Christi (feriado antecipado e já celebrado em 31 de março de 2021);

9 de julho (sábado), Revolução Constitucionalista (feriado estadual)

7 de setembro (quarta-feira), Independência do Brasil (feriado nacional);

1º de outubro (sábado), Dia do Amor Misericordioso de Deus (feriado municipal antecipado e já celebrado em 30 de março de 2021)

12 de outubro (quarta-feira), Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);

28 de outubro (sexta-feira), Dia do Servidor Público – art. 236 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, (ponto facultativo);

2 de novembro (quarta-feira), Finados (feriado nacional);

15 de novembro (terça-feira), Proclamação da República (feriado nacional);

25 de dezembro (domingo), Natal (feriado nacional);