Taboão da Serra: Veja quem são os 13 vereadores eleitos para o mandato 2025-2028

Por Allan dos Reis, direto da Redação

Além da votação para prefeito, os eleitores de Taboão da Serra elegeram neste domingo (6) os 13 vereadores, que vão tomar posse no dia 1º de janeiro de 2025 para cumprir mandato de quatro anos. Ao todo, a renovação ficou em torno de 30%. Dos 13, quatro são novatos, sendo que um deles, Bressan, era suplente e assumiu por alguns meses em 2021.

O parlamentar mais bem votado foi Wanderley Bressan (PDT), com 5.768 votos, seguido por Sandro Ayres (Republicanos) com 4.938 e Enfermeiro Rodney (Podemos) com 4.274 votos.

Veja a lista dos novos vereadores de Taboão da Serra

Wanderley Bressan (PDT) / 5.768 votos

Sandro Ayres (Republicanos) / 4.938 votos (reeleito)

Enfermeiro Rodney (Podemos) / 4.274 votos (reeleito)

Marcos Paulo (União Brasil) / 4.210 votos (reeleito)

Celso Gallo (PDT) / 4.104 votos (reeleito)

Anderson Nóbrega (PSD) / 4.102 votos (reeleito)

Nezito (Podemos) / 3.711 votos (reeleito)

Dr. Ronaldo Onishi (União Brasil) / 3.681 votos (reeleito)

Didio (PP) / 3.613 votos

Carlinhos do Leme (MDB) / 3.474 votos (reeleito)

Professora Najara Costa (PC do B) / 2.911 votos

Joice Silva (PSD) / 2.747 votos (reeleita)

Donizete (PSDB) / 2.375 votos