Itapecerica da Serra: Ramon Corsini é eleito prefeito no 1º turno;confira vereadores eleitos

Por Geovanna Matos, na redação



Ramon Corsini (União Brasil) foi eleito prefeito de Itapecerica da Serra neste domingo (6), vencendo a disputa no 1º turno com 47,39% dos votos válidos, o que representa 40.868 votos. Corsini superou seu principal adversário, Jones Donizete (Republicanos), que ficou com 30,32% (26.139 votos). O atual prefeito, Dr. Nakano (PL), alcançou 15,26% dos votos e não conseguiu se reeleger.

A vitória de Corsini interrompe o ciclo de Nakano, que governou por um mandato, e marca uma nova fase para Itapecerica da Serra. Corsini, apesar de jovem, já acumula dois mandatos como vereador e vem de uma família com longa tradição na política local. Em seu discurso de vitória, o novo prefeito agradeceu à população e afirmou que sua gestão será focada nas demandas populares.

“Entrei numa luta contra a máquina pública, contra o poder do Ney Santos de Embu e contra o ex-prefeito Jorge Costa. Depois de 20 anos, estou aqui para honrar a luta do meu pai”, disse Corsini, referindo-se à derrota de seu pai na eleição de 2004.

Composição da Câmara

No mesmo domingo, os eleitores também definiram os 15 novos vereadores que ocuparão a Câmara Municipal a partir de 2025. Ao todo, 96.682 eleitores compareceram às urnas, gerando 85.409 votos válidos, com 3,97% de votos nulos e 5,14% brancos.

Soares (União Brasil) foi o candidato mais votado, com 3.181 votos, enquanto as maiores bancadas na Câmara serão de União Brasil e PDT, com três cadeiras cada.

Confira a lista completa dos vereadores eleitos:

1. Soares (União Brasil) – 3.181 votos

2. Cicero Melo (União Brasil) – 2.757 votos

3. Daniel Belchior (Republicanos) – 2.742 votos

4. Carlinho Bandeira(Podemos) – 2.020 votos

5. Giba (PSB) – 1.983 votos

6. Val Santos(PL) – 1.978 votos

7. Dunga (PDT) – 1.815 votos

8. Dr. Gustavo Mariani (PL) – 1.727 votos

9. Alex Pires (Podemos) – 1.667 votos

10. Coletivo Cléo PQ União e Jones (Solidariedade) – 1.610 votos

11. Dr. Vicente (Republicanos) – 1.516 votos

12. Irmã Rose (União Brasil) – 1.514 votos

13. Dr. José Martins (PDT) – 1.477 votos

14. Alex Napoleão (PDT) – 1.363 votos

15. Mauro Cavalheiro (PSB) – 1.339 votos