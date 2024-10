Embu das Artes: Hugo Prado é eleito prefeito no 1º turno; confira os vereadores eleitos

Por Samara Matos, na redação

Neste domingo (6), Hugo Prado, do partido Republicanos, foi eleito prefeito de Embu das Artes. Com 100% das urnas apuradas, Prado obteve 61,79% dos votos válidos, totalizando 88.411 votos. Sua principal adversária, Rosângela Santos, do PT, recebeu 36,59%, enquanto Antonio Cavalcante (PRD) ficou em terceiro lugar, com apenas 1,51%.

Atualmente vice-prefeito, Hugo Prado já ocupou a função de secretário de Desenvolvimento Social e foi vereador de 2016 a 2020. Ele sucederá o atual prefeito Ney Santos, também do Republicanos.

Após a confirmação de sua vitória, Hugo expressou gratidão e reafirmou seu compromisso de dar continuidade ao trabalho iniciado por Ney Santos. “Pretendo sempre buscar o melhor para nossa cidade”, disse ele, destacando a importância de manter as políticas públicas que beneficiam os 250 mil habitantes de Embu das Artes.

Eleição da Câmara de Vereadores

A eleição deste domingo também definiu a nova composição da Câmara de Vereadores de Embu das Artes, que será formada por 21 parlamentares. A nova legislatura tomará posse em 1º de janeiro de 2025 e permanecerá até 31 de dezembro de 2028. No total, 163.883 eleitores participaram da votação para vereador, resultando em 146.315 votos válidos, com 4,68% de votos brancos e 4,27% de votos nulos.

Abidan Henrique (PSB) foi o vereador mais votado, com 3.875 votos. O Republicanos formará a maior bancada, com cinco cadeiras.

Vereadores Eleitos:

1. Abidan Henrique (PSB) – 3.875 votos

2. Indio Silva (Republicanos) – 3.835 votos

3. Betinho Souza (Republicanos) – 3.581 votos

4. Ricardo Almeida (Republicanos)– 3.225 votos

5. Rochina (Avante) – 3.171 votos

6. Juneca (MDB)** – 2.907 votos

7. Dede (Republicanos) – 2.834 votos

8. Professora Sandra Manete (Republicanos)– 2.742 votos

9. Aline Santos (MDB) – 2.705 votos

10. Boblel Castilho (MDB) – 2.637 votos

11. Zé do Piscinão (PP) – 2.613 votos

12. Vanessa da Saúde (União) – 2.324 votos

13. Diego Paixão (Pode) – 2.282 votos

14. Abel Arantes (Solidariedade) – 2.274 votos

15. Gustavo do Rancho (PSD) – 2.201 votos

16. Léo Novais (PL) – 2.194 votos

17. Alexandre Campos (Avante) – 2.054 votos

18. Gideon Santos Junior (PV) – 1.961 votos

19. Carlinhos do Embu (PL) – 1.679 votos

20. João Paulo Rabada (União)– 1.670 votos

21. Uriel Biazin (PT) – 1.470 votos