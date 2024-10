Taboão da Serra: Engenheiro Daniel quase vence eleição no 1º turno, mas vai enfrentar Aprígio no 2º turno

Por Allan dos Reis, direto da Redação

Com 73.479 votos (48,98% dos válidos), o candidato a prefeito Engenheiro Daniel (União Brasil) terminou o 1º turno à frente da eleição para prefeito de Taboão da Serra e vai disputar o 2º turno contra o atual prefeito Aprígio (Podemos), que teve 38.896 votos (25,93% dos válidos). Os taboanenses voltam às urnas no dia 27 de outubro.

O terceiro colocado foi o ex-prefeito Fernando Fernandes (PSDB), que teve 29.892 votos (19,93% dos válidos). Nil Félix (Psol) teve 6.086 votos (6,75% dos válidos) e Marcos Costa (Novo) terminou a eleição com 1.654 votos (1,10% válidos).

Pelas redes sociais, Engenheiro Daniel agradeceu os “votos de confiança” que o levaram ao 2º turno. “Estamos no 2º turno, com muito mais garra e com muito mais vontade de mudar a história da nossa cidade. A população deu o seu recado nas urnas e quer mudança”, resumiu.

O prefeito Aprígio também comentou o resultado das urnas em sua rede social. “Quero agradecer de coração a cada um de vocês que acreditou no nosso projeto e nos levou até o segundo turno. Essa conquista é fruto da confiança e do empenho de todos. Agora, vamos juntos, com ainda mais garra, continuar essa caminhada rumo à vitória para continuar a mudar Taboão”, postou.