Taboão será uma das sedes do Startup Day do Sebrae-SP no dia 21 de março; empreendedores veja como participar

Do Sebrae-SP

O escritório regional do Sebrae-SP em Osasco convida empreendedores e pessoas interessadas no tema a participarem de mais uma edição do Startup Day, evento gratuito que será realizado no dia 21 de março, a partir das 8h30 em Barueri, Osasco e Taboão da Serra. Considerado um dos maiores eventos de empreendedorismo e inovação do país, a programação traz muito conteúdo, oportunidades, conexão e networking.

Em Barueri, o evento irá abordar o tema “IA para tirar ideias do papel, criar MVPs e acelerar carreiras” e convidar os participantes a refletirem sobre o impacto da inteligência artificial (IA) nas carreiras e as oportunidades. Além disso, o painel “Profissões com IA e o Mercado de Startups: Como é trabalhar e empreender na nova economia tecnológica”, vai mostrar como usar a tecnologia como aliada na potencialização de projetos. A atividade será realizada no Mackenzie Alphaville, localizado na Avenida Mackenzie, 905, Entrada Portaria 4, e é necessário fazer a inscrição pelo link.

“Mulheres na tecnologia” e “Startups que Nascem na Universidade: da Ideia ao Mercado” são alguns dos conteúdos que serão apresentados durante o Startup Day em Osasco, que será realizado na Faculdade Anhanguera, localizada na Avenida dos Autonomistas, 1325. Inscrição deve ser feita via Sympla.

O Startup Day em Taboão da Serra virá apresentar a palestra “Como Empreender em Startups”, o painel “Da sala de Aula ao Mercado – Startups que nascem na Universidade” e mais. O evento requer inscrição pelo link e será realizado na UNIFECAF Taboão da Serra, localizado na Avenida Vida Nova, 166, Jd. Maria Rosa.

Organizado pelo Sebrae for Startups, o Startup Day é uma realização em parceria com as Prefeituras de Osasco e Santana de Parnaíba, Plinq, Tendency Brasil, Soul Prime, Arduus Ventures&Siberia Institute, CONVERTA (CRM+IA), VIRTUS AI, Faculdade Anhanguera, Mackenzie Alphaville, MackAngels e UniFECAF Taboão da Serra.

Sobre o Startup Day

Idealizado pelo Sebrae Startups e cocriado com o ecossistema de inovação, a dinâmica de construção do Startup Day é toda colaborativa, privilegiando as demandas e necessidades das startups nacionais e ecossistemas locais, com a participação de todo o Sistema Sebrae e a comunidade de inovação do Brasil.

O evento tem como público-alvo startups em todos os momentos de maturidade: curiosidade, ideação, validação, tração, crescimento e escala, empreendedores em tecnologia e alunos das universidades. Os principais objetivos da iniciativa são fomentar o ecossistema de inovação e incentivar a geração de novos negócios de tecnologia no Brasil.

SERVIÇO

Startup Day 2026

Data: 21 de março (sábado)

Taboão da Serra

Horário: 8h30 às 12h30

Local: UNIFECAF Taboão da Serra (Avenida Vida Nova, 166, Jd. Maria Rosa)

Inscrições: Startup Day 2026 – Taboão da Serra – Sympla

Programação sujeita à atualização.

Gratuito

Barueri

Horário: 8h30 às 12h30

Local: Mackenzie Alphaville (Avenida Mackenzie, 905, Entrada Portaria 4 – Tamboré, Centro Empresarial Tamboré)

Inscrições: Startup Day 2026 – Barueri em Barueri – Sympla

Programação sujeita à atualização

Gratuito

Osasco

Horário: 8h30 às 12h30

Local: Faculdade Anhanguera (Avenida dos Autonomistas, 1325)

Inscrições: Startup Day 2026 – Osasco em Osasco – Sympla

Programação sujeita à atualização

Gratuito