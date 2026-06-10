2ª Caminhada Contra o Trabalho Infantil acontece nesta sexta-feira (12) em Taboão da Serra

Por Samara Matos, na redação

Nesta sexta-feira (12), Taboão da Serra recebe a 2ª Caminhada Contra o Trabalho Infantil. A iniciativa é promovida por Organizações da Sociedade Civil (OSCs), com a participação da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, e tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da proteção dos direitos de crianças e adolescentes e do combate ao trabalho infantil.

A concentração está marcada para as 14h30, na Praça Nicola Vivilechio, no Centro do Taboão. Em seguida, os participantes percorrerão o trajeto até o Parque das Hortênsias, levando mensagens de conscientização e defesa da infância.

A iniciativa acontece no Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil, celebrado em 12 de junho. A data reforça a necessidade de combater situações que privam crianças e adolescentes de direitos fundamentais, como educação, lazer, convivência familiar e desenvolvimento saudável.

Com o tema “Criança não trabalha. Criança sonha, aprende e brinca”, a mobilização busca envolver a população na luta pela garantia dos direitos da infância. Os organizadores destacam que a participação da comunidade é fundamental para ampliar a conscientização sobre o tema.

Além da caminhada, a campanha também orienta a população a denunciar casos de trabalho infantil por meio do Disque 100, canal gratuito e anônimo para registro de violações de direitos humanos.

Serviço

2ª Caminhada Contra o Trabalho Infantil

Data: 12 de junho de 2026 (sexta-feira)

Horário: 14h30

Ponto de encontro: Praça Nicola Vivilechio

Destino: Parque das Hortênsias

Denúncias de trabalho infantil: Disque 100