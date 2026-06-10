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GCM prende homem com arma e moto adulterada que confessou plano de roubo de joias em Campinas

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Direto da redação 

Um homem foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Taboão da Serra na manhã desta terça-feira (9), após ser encontrado com uma arma de fogo e conduzindo uma motocicleta com placa adulterada no Jardim Salete. Segundo a Polícia Civil, o suspeito teria admitido que participaria de um roubo de joias na região de Campinas.

A prisão aconteceu durante um patrulhamento da GCM na Avenida Taboão da Serra. Os guardas receberam informações sobre uma motocicleta suspeita e localizaram o veículo. Durante a abordagem, os agentes encontraram um revólver calibre 32 com duas munições intactas e duas picotadas.

De acordo com informações, o suspeito relatou informalmente aos agentes que iria se encontrar com outros indivíduos para praticar um roubo de joias. Ele também afirmou que tanto a arma quanto a motocicleta teriam sido alugadas e que o pagamento seria realizado após a execução do crime.

Durante a fiscalização, os guardas constataram irregularidades na identificação da motocicleta. A placa instalada no veículo não correspondia aos números de chassi e motor, indicando adulteração dos sinais identificadores. Após consulta aos sistemas policiais, foi identificado o emplacamento correto da moto.

O homem foi conduzido ao 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A motocicleta, a arma e um telefone celular foram apreendidos para perícia.

A Polícia Civil seguirá investigando o caso para apurar a origem da arma, da motocicleta e a possível participação de outras pessoas no suposto plano criminoso.

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