GCM prende homem com arma e moto adulterada que confessou plano de roubo de joias em Campinas

Direto da redação

Um homem foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Taboão da Serra na manhã desta terça-feira (9), após ser encontrado com uma arma de fogo e conduzindo uma motocicleta com placa adulterada no Jardim Salete. Segundo a Polícia Civil, o suspeito teria admitido que participaria de um roubo de joias na região de Campinas.

A prisão aconteceu durante um patrulhamento da GCM na Avenida Taboão da Serra. Os guardas receberam informações sobre uma motocicleta suspeita e localizaram o veículo. Durante a abordagem, os agentes encontraram um revólver calibre 32 com duas munições intactas e duas picotadas.

De acordo com informações, o suspeito relatou informalmente aos agentes que iria se encontrar com outros indivíduos para praticar um roubo de joias. Ele também afirmou que tanto a arma quanto a motocicleta teriam sido alugadas e que o pagamento seria realizado após a execução do crime.

Durante a fiscalização, os guardas constataram irregularidades na identificação da motocicleta. A placa instalada no veículo não correspondia aos números de chassi e motor, indicando adulteração dos sinais identificadores. Após consulta aos sistemas policiais, foi identificado o emplacamento correto da moto.

O homem foi conduzido ao 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A motocicleta, a arma e um telefone celular foram apreendidos para perícia.

A Polícia Civil seguirá investigando o caso para apurar a origem da arma, da motocicleta e a possível participação de outras pessoas no suposto plano criminoso.