Arraiá do Shopping Taboão começa nesta sexta-feira (12) com shows, comidas típicas e atrações para toda a família

Direto da redação

O clima de festa junina vai tomar conta de Taboão da Serra a partir desta sexta-feira (12). O Shopping Taboão realiza mais uma edição do seu tradicional arraiá, com seis dias de programação repleta de música ao vivo, gastronomia típica, brincadeiras e atividades para todas as idades.

O evento acontece nos dias 12, 13, 14, 19, 20 e 21 de junho, das 12h às 22h, no estacionamento externo do empreendimento. A entrada é gratuita.

A festa contará com barracas temáticas, food trucks, área de recreação infantil patrocinada pelo Colégio CETS e diversas atrações voltadas para toda a família. A programação musical ao vivo promete animar o público durante os seis dias de evento.

Segundo o Shopping Taboão, a proposta é transformar o espaço em um grande ponto de encontro para moradores da cidade e visitantes da região durante uma das épocas mais tradicionais do ano.

“O arraiá retorna ao calendário do shopping para proporcionar momentos de lazer, diversão e convivência para as famílias, além de valorizar a cultura das festas juninas”, destaca a organização.

Gastronomia e entretenimento

Os visitantes poderão aproveitar uma ampla variedade de comidas típicas, além de opções oferecidas pelos food trucks instalados no local. O evento também contará com brincadeiras tradicionais e atividades recreativas para crianças.

A expectativa é reunir famílias, grupos de amigos e moradores de toda a região em um ambiente seguro e ao ar livre.

De acordo com João Almeida, gerente de marketing do Shopping Taboão, o retorno do evento reforça a conexão do empreendimento com a comunidade.

“Queremos oferecer uma experiência completa para o público, com gastronomia, música e atividades para toda a família. Há muito tempo não temos Arraiá e entendemos a importância de ele entrar no nosso calendário de eventos, reforçando a conexão do empreendimento com a comunidade da região”, afirmou.

Programação continua durante os jogos do Brasil

O shopping informou que o evento será realizado normalmente nos dias em que a Seleção Brasileira entrar em campo. Assim, os visitantes poderão aproveitar o clima junino e acompanhar a movimentação da Copa do Mundo no mesmo período.

Serviço

Arraiá do Shopping Taboão

Datas: 12, 13, 14, 19, 20 e 21 de junho

Horário: das 12h às 22h

Local: Estacionamento externo do Shopping Taboão

Entrada gratuita

Endereço: Avenida Taboão da Serra, 2643 – Centro, Taboão da Serra

Informações: (11) 3164-7830