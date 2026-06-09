Suspeito de integrar quadrilha que aplicava golpes com biometria facial é preso em Taboão da Serra

Direto da redação

Um homem suspeito de integrar uma quadrilha especializada em golpes bancários foi preso nesta terça-feira (9) em Taboão da Serra durante uma operação da Polícia Civil de Itapeva. Ao todo, cinco pessoas foram detidas nas cidades de Taboão da Serra, Praia Grande e Cubatão.

Segundo a investigação, o grupo utilizava falsas entregas para obter dados pessoais e a biometria facial das vítimas. Com essas informações, os criminosos conseguiam acessar contas bancárias e realizar transferências fraudulentas.

O caso que deu origem à investigação aconteceu em abril de 2025, em Itapeva. De acordo com a Polícia Civil, um dos suspeitos foi até a residência da vítima alegando realizar uma entrega. Durante a ação, ele teria coletado dados pessoais e a biometria facial da pessoa, utilizada posteriormente para acessar sua conta bancária.

As apurações apontaram que outros integrantes da quadrilha davam suporte ao esquema criminoso, auxiliando na prática dos golpes e na movimentação dos valores obtidos ilegalmente.

Além das prisões, a operação cumpriu mandados de busca e apreensão. Os policiais recolheram celulares, computadores e outros equipamentos eletrônicos que poderão contribuir para o avanço das investigações.

A Polícia Civil orienta a população a desconfiar de entregas inesperadas e evitar fornecer documentos, dados pessoais ou realizar qualquer tipo de validação biométrica sem confirmar a procedência da solicitação.

O caso continua sendo investigado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Itapeva, que busca identificar outras possíveis vítimas e apurar a participação de mais pessoas no esquema criminoso.

Fonte G1 Itapetininga e região