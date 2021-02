Tarifa de ônibus circular não terá aumento em 2021, garante Aprígio

Por Allan dos Reis, com informações da PMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra anunciou na tarde desta segunda-feira (22) que a tarifa dos ônibus circular não terá aumento em 2021 e vai continuar R$ 4,30 por mais um ano, mantidas as isenções para idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência.

O prefeito Aprígio (Pode) afirma que a medida é para minimizar os efeitos econômicos que a população taboanense teve ao longo dos últimos 12 meses, em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

“Manter a tarifa é não penalizar o munícipe, que já está com dificuldades. A Secretaria de Transportes está tratando diretamente com o prestador do serviço, para dar um fôlego maior à população”, diz Aprígio.

O secretário de transportes e mobilidade urbana, José Vanderlei afirma que o reajuste estava previsto para o dia 1 de fevereiro, “mas o prefeito Aprígio nos designou para tratar com o prestador de serviço, para que neste ano, em razão das peculiaridades da pandemia e do início de governo, nós pudéssemos segurar o reajuste”, diz.

O último aumento da tarifa de ônibus em Taboão da Serra aconteceu em fevereiro do ano passado, quando a passagem subiu de R$ 3,80 para o valor atual de R$ 4,30.