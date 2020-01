Tarifa dos ônibus circulares de Taboão da Serra vai subir a partir deste sábado (1)

Por Allan dos Reis, na redação

A tarifa do transporte municipal em Taboão da Serra vai subir a partir deste sábado, dia 1º de fevereiro, para R$ 4,30. O decreto com o reajuste, de 13,15%, foi assinado nesta quarta-feira (29) pelo prefeito Fernando Fernandes (PSDB) e publicada no Diário Oficial.

O último reajuste havia sido em julho de 2017, quando a tarifa chegou ao preço atual, de R$ 3,80. Na época, a Prefeitura justificou que o aumento aconteceu após acordo na Justiça com a empresa Pirajuçara-Fervima, que tem a concessão do transporte municipal.

A inflação acumulada do período do último reajuste até o início de janeiro deste ano é de 9,79%. Porém, é preciso acrescentar a inflação deste mês, que será divulgado apenas em fevereiro.