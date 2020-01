EMTU amplia número de viagens em linhas que ligam Taboão ao Metrô Campo Limpo e Pinheiros

Por Samara Matos, com informações da EMTU

A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU), informou que a partir deste sábado (1), os passageiros de Taboão da Serra e Embu das Artes vão ter nova programação para quatro linhas metropolitanas. A mudança irá incluir aumento de frota, de partidas e prolongamento de horários, para as lilhas que tem como destino o Metrô Campo Limpo e o bairro de Pinheiros, em São Paulo.

Os moradores do bairro Jardim São Judas Tadeu, em Taboão da Serra, serão favorecidos com dois ônibus a mais e aumento de cinco viagens diárias na linha 245. Esse serviço passará a fazer 205 viagens por dia útil. A operação será antecipada em cinco minutos nas duas direções com partida às 4h15 em Taboão e 4h45 no Metrô Campo Limpo.

Haverá acréscimo de um coletivo e de 23 viagens em dias úteis na linha 834, sendo 11 no sentido Metrô Campo Limpo e 12 para o Jardim Saint Moritz, em Taboão da Serra. Agora, serão sete veículos que realizarão 137 partidas diárias. O horário de operação também será estendido de 23h20 para 23h30 e 23h45 para 1h10, respectivamente.

A linha 068 terá o acréscimo de sete viagens, no sentido (Parque Laguna) Taboão da Serra – (Pinheiros) São Paulo, aumentando o número de partidas de 18 para 25 nos dias úteis. Além disso, o início da operação será antecipado para às 4h40, meia hora mais cedo. Já o horário de funcionamento será estendido em 55 minutos, até as 23h40.

Na 178BI1, serão mais nove viagens, cinco no sentido (Nossa Senhora de Fátima) Embu das Artes e quatro para o Metrô Campo Limpo, o que totaliza 111 partidas por dia. O primeiro horário em direção a São Paulo será adiantado para às 04h15. Na cidade de Embu será às 4h45. Com a mudança, a operação começará 15 minutos mais cedo.