Sercom abre novas vagas de operador de telemarketing na segunda (3)

Por Samara Matos, na redação

A empresa de telecomunicação Sercom, em Taboão da Serra, tem oportunidades de emprego. De 03 a 07 de fevereiro irá atender candidatos todos os dias, 50 no período da manhã às 8h30 e 50 a tarde às 15h00. Para participar do processo seletivo, confira no site da Sercom na aba “Trabalhe Conosco”.

O candidato que não concluir a etapa online não irá participar do presencial. Para fazer a prova no site é importante optar pelo cargo de operador de telemarketing.

Os interessados devem comparecer a empresa na Rua José Mari, 80, para o preciso seletivo. É preciso ter idade mínima de 18 anos, levar RG, CPF, comprovante de endereço, comprovante de conclusão de Ensino Médio e caneta. Para concorrer às vagas é necessário ter experiência em Call Center desejável experiência em ativo de vendas e Residir em Taboão da Serra, Embu das Artes, Itapecerica da Serra e São Paulo (Zona Sul) e região.