Unesp disponibiliza mais de 70 cursos online gratuitos

Por Samara Matos, na redação

Considerada uma das principais universidades do Brasil, a Unesp (Universidade Estadual Paulista) disponibilizou mais de 70 cursos online gratuitos para que qualquer pessoa possa estudar de onde estiver.

Os são cursos realizados através do sistema de Ensino a Distância (EAD), e que podem contribuir bastante na formação ou atualização profissional para as mais diversas carreiras existentes no mercado.

No canal Unesp Aberta são oferecidos cursos nas seguintes áreas: Exatas, Humanas e Biológicas. Todos os cursos são livres e qualquer pessoa pode fazer quantos cursos desejar.

O acesso ao material não dá direito a qualquer tipo de certificação de conclusão ou apoio educacional.

Para ter acesso aos materiais, basta fazer um cadastro simples pelo site Unesp Aberta, informando nome e e-mail. Depois de receber uma mensagem de confirmação, o interessado pode participar de qualquer curso disponível. As inscrições podem ocorrer a qualquer momento.

Os estudantes têm a opção de mandar um e-mail para o professor que propôs a disciplina para tirar eventuais dúvidas. Enquanto o aluno está on-line, ele consegue ver quais outras pessoas estão acessando a plataforma naquele momento e é possível trocar mensagens com elas. Quando o aluno se sente apto, ele pode fazer exercícios de múltipla escolha sobre o conteúdo abordado e receber o resultado na hora.