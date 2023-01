Unidades Básicas de Saúde recebem reuniões preparatórias para a Plenária Municipal de Saúde

Direto da redação

O Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Taboão da Serra realizará reuniões preparatórios para debater assuntos sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), com o intuito de ouvir a população e aplicar melhorias na área. As propostas serão levadas para a Plenária Municipal de Saúde. Os debates acontecerão nas 13 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), seguindo um cronograma.

Para chamar a atenção dos usuários e da população, nas redes sociais oficiais da Prefeitura será postado um vídeo convidando a população para participar das reuniões.

Márcio Eduardo Carneiro, presidente do Conselho Municipal de Saúde também falou sobre a ação. “Realizamos um cronograma efetivo com todas as Unidades Básicas de Saúde, com o intuito de que os munícipes que moram em diferentes regiões consigam participar. O SUS é nosso, vem”, convidou.

O secretário de Saúde, José Alberto Tarifa, destacou que a nova gestão incentiva a participação dos munícipes para a melhoria dos serviços de saúde. “É muito importante que essas reuniões aconteçam, pois é o momento em que a prefeitura escuta a população sobre a saúde, o SUS e o que tem que melhorar, aproximando-se assim cada vez mais dos munícipes da cidade”, afirmou.

*Cronograma das reuniões preparatórias:*

Quinta-feira – 26/01

14h – UBS Dra. Maria José Albuquerque

Plenária desta unidade será realizada no Centro de Convivência e Cultura (CECO) – Parque das Hortênsias – Praça Miguel Ortega, 500, Parque Assunção

Sexta-feira 27/01

9h – UBS Dra. Tania Regina Santos Andrade – Rua Uruguai, 73, Jd. América

14h -UBS Santo Onofre – Rua Marechal Artur Costa e Silva, 85, Pirajuçara

14h – UBS Suiná – Rua Albano Leite da Fonseca, 111, Jd. Suiná

14h – UBS Scândia /Panorama – Rua Miguel Carlos Silva, 380, Jd. Panorama

15h – UBS Oliveiras/Marabá – Rua Maria Inês, 34, Jd. das Oliveiras

15h – UBS Jardim Salete – Rua Constantino Dias Lopes, 181, Jd. Salete

15h – UBS Record/Ponte Alta – R. Imaruí, 47, Jd. Record

15h – UBS Parque Pinheiros – Av. Laurita Ortega Mari, 2131, Pq. Pinheiros

15h – UBS Jardim das Margaridas – Rua Paulo Augusto de Andrade, 400, Jd. Margaridas

Segunda-feira 30/01

14h – UBS Silvio Sampaio – Rua Enaura Maria da Conceição, 276, Jd. Silvio Sampaio

Terça-feira 31/01

14h – UBS Santa Cecília – Rua Henrique de Moraes Camargo, 143, Jd. Santa Cecília

Quarta-feira 01/02

9h – UBS Clementino – Rua Tsuruki Tsuno, 104, Jd. Clementino