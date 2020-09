Vereador Cido é indicado vice na chapa do Engenheiro Daniel

Por Allan dos Reis, na redação

O nome do vereador Cido (PTB) foi confirmado no início da noite desta quarta-feira (9) como o pré-candidato a vice na chapa com o Engenheiro Daniel, pré-candidato a prefeito do PSDB. O anúncio foi feito pelo prefeito Fernando Fernandes em reunião com os pré-candidatos e será ratificado durante a convenção que acontece no fim de semana.

“Nós chegamos ao nome do nosso vice. O nosso vice-prefeito será nessa eleição será o vereador Cido. O Cido vai ser um guerreiro e tem uma missão muito grande, eu vinha no carro passando a lição de casa para ele. Cido, você vai tomar conta de toda aquela região: Salete, Saint Moritz, Comunitário, Margaridas, São Judas. Toda aquela região. Você vai nos dar, no mínimo, 60% da votação”, discursou o prefeito Fernando Fernandes (PSDB), ao anunciar o pré-candidato a vice.

Desde o início de abril, a disputa pela vaga de vice tinha o vereador Johnatan Noventa e o ex-secretário João Medeiros, ambos do PTB. Cido está terminando o seu terceiro mandato como vereador. Ele foi presidente da Câmara Municipal entre os anos de 2015 e 2016.

Cido tem 51 anos, é casado, pai de duas meninas e avô. Mineiro de Fronteira dos Vales, ele é formado em farmácia e estuda Direito.