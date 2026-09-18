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Walter Paulo é nomeado secretário de Transporte e Mobilidade Urbana de Taboão da Serra

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Direto da Redação | Foto: Eduardo Toledo-O Taboanense

A Prefeitura de Taboão da Serra oficializou a nomeação de Walter Paulo de Oliveira como novo secretário municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana. A portaria – assinada em 10 de setembro – foi publicada na edição desta sexta-feira (18) no Diário Oficial do Município.

No início da semana, ele visitou a secretaria ao lado do prefeito para conhecer a equipe e seu local de trabalho.

Walter Paulo já foi vereador em Taboão da Serra e também comandou a Secretaria Municipal de Segurança durante a gestão do ex-prefeito Fernando Fernandes. Ele é pai do vereador Marcos Paulo de Oliveira, o Paulinho.

A mudança no comando da pasta ocorreu após Marcos Paulo deixar a pasta para voltar a exercer o mandato de vereador. Walter Paulo assume com a responsabilidade de melhorar a fluidez no trânsito e preparar a mobilidade da cidade para a chegada do metrô a Taboão da Serra.

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