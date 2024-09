Direto da Redação

Mais um incêndio atinge a vegetação na região central de Taboão da Serra no início da noited desta sexta-feira (13). Desta vez ao lado do Morro do Cristo, ponto turístico da cidade. No início da semana, aliás, o local também teve registro de fogo. Ainda não é possível saber a causa do incêndio.

Em vídeo postado nas redes sociais, o candidato a prefeito do partido Novo mostrou a chegada do Corpo de Bombeiros e um carro pipa da Prefeitura Municipal para controlarem as chamas.