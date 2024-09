Após onda de calor, Taboão da Serra deve receber chuva a partir de domingo (15)

Por Geovanna Matos, na Redação

Após enfrentar uma das mais severas ondas de calor já registradas no estado de São Paulo, Taboão da Serra deve finalmente receber chuva no próximo domingo (15), segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas, que têm ultrapassado os 30ºC nos últimos dias, devem cair significativamente, aliviando a sensação de calor.

De acordo com o Inmet, a mudança no clima se dará no final de semana, quando uma frente fria chegará à região, trazendo temperaturas mais amenas e chuvas esparsas. No domingo, a máxima não deve passar de 23ºC, com a mínima prevista de 18ºC. O céu ficará encoberto por nuvens, com alta possibilidade de precipitações isoladas.

A tendência de chuva e temperaturas mais baixas deve continuar no início da próxima semana. Na segunda-feira (16), a máxima será de apenas 19ºC, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia. Já na terça-feira (17), a previsão é de mais chuva, com temperaturas variando entre 14ºC e 18ºC.

Essa mudança climática deve trazer alívio para a população, que desde o início de setembro lida com um clima seco e calor intenso, com a umidade relativa do ar frequentemente abaixo dos níveis recomendados.

Previsão do tempo para os próximos dias em Taboão da Serra:

Domingo (15/09)

Máxima: 23ºC | Mínima: 18ºC

Céu nublado com possibilidade de chuva isolada

Máxima: 19ºC | Mínima: 15ºC

Pancadas de chuva e trovoadas isoladas

Máxima: 18ºC | Mínima: 14ºC

Céu encoberto com chuvas esparsas

Com a chegada das chuvas, a expectativa é que o tempo seco dê lugar a uma atmosfera mais amena, melhorando as condições de conforto para os moradores da região.