Acusado de tentativa de roubo, homem é espancado na saída da empresa Cinpal

Direto da Redação

Um homem acusado de tentar roubar uma mulher em frente a Cinpal, em Taboão da Serra, na noite deste sábado (14) foi espancado por diversas pessoas, que utilizaram, inclusive, uma barra de ferro. No vídeo que recebemos e circula nas redes sociais, é possível ver cerca de 10 pessoas.

“Arrebenta”,”Amassa”, grita a pessoa que filma as cenas. Apesar das agressões, o homem acusado de roubo – no trecho divulgado – está consciente e tentando se defender. O Taboão em Foco não conseguiu confirmar se o caso foi registrado no distrito policial de Taboão da Serra.