1ª Feira Virtual das Editoras Universitárias começa nesta quarta-feira (1º)

Por Samara Matos, na redação

Nesta quarta-feira (1º de julho) começou a “1ª Feira Virtual das Editoras Universitárias“. O evento acontece no site: http://www.feirabeu.com.br/​. Até 8 de julho, várias editoras universitárias participarão da feira, com suas publicações disponíveis para compra online, oferecendo descontos especiais no catálogo.

Ao selecionar um livro, o leitor será direcionado ao site da editora ou livraria que vende o título, para poder finalizar a compra. Para a ocasião da Feira, diversos livros serão ofertados com até 50% de desconto, além de e-books para compra e download gratuito.

A feira é uma iniciativa da Associação Brasileiras das Editoras Universitárias (ABEU), criada em apoio às suas associadas e pensada para estimular a comercialização de livros em um momento em que o setor sente os impactos econômicos da crise gerada pela pandemia do novo coronavírus.

Inspirada em alguns eventos do mercado livreiro realizados virtualmente neste mesmo cenário, a ABEU criou um site que irá atuar como vitrine digital para as editoras anunciarem as obras que estão comercializando.