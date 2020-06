Fernando Fernandes inaugura Centro de Operações e Inteligência de Taboão da Serra

Da assessoria da CMTS

O prefeito de Taboão da Serra, Fernando Fernandes, entregou, no dia 29 de junho, o Centro de Operações e Inteligência (COI) que permitirá o monitoramento 24h da cidade através de 40 câmeras de vídeo e 28 de “muralhas” com alta resolução, instaladas em pontos estratégicos. Um sistema que traz o que há de mais moderno em softwares inteligentes.

“É com muita satisfação que inauguramos o COI, um marco histórico para Taboão da Serra. Nossa cidade ganha um sistema de videomonitoramento que vai trazer mais segurança para a nossa população”, falou Fernando Fernandes, que esteve presente à inauguração.

Durante o ato, o inspetor da Guarda Civil Municipal Itamar Nascimento, que coordena o COI, explicou como que funciona o sistema. “Aqui no Centro vão atuar 18 agentes da GCM e oito da Secretaria de Trânsito, com um sistema interligado que beneficia não só a ação da Guarda, bem como do SAMU e da Secretaria de Trânsito, proporcionando maior agilidade em suas ações, por exemplo, de socorro e de acidentes de trânsito, ressaltando que as câmeras não têm por objetivo efetuar multas de trânsito”.

Nascimento explicou ainda que o videomonitoramento tem tecnologia de ponta para detectar veículos que são, por exemplo, fruto de roubo e furto que entrem ou saíam do município. Sendo assim, sempre que for necessário a Polícia Militar e Civil também terão acesso ao material de vídeo. Outro ponto importante explanado pelo inspetor é que o sistema é interligado aos de outras cidades que também têm a tecnologia, como Osasco, o que facilita o fluxo de informações. O investimento também contemplou a aquisição de 120 novos rádios de comunicação para a Guarda Civil Municipal.

Prestigiaram o evento também, entre as autoridades, o presidente da Câmara Municipal, Marcos Paulo, os vereadores Carlinhos do Leme, Rita de Cássia, Alex Bodinho, Cido da Yafarma, Joice Silva, Priscila Sampaio, Érica Franquini, Johnatan Noventa e Ronaldo Onishi, o delegado Dr. Fábio Siqueira, Major Alessander, o secretário municipal de Segurança, Walter Paulo e o secretário adjunto Leonel Vieira.