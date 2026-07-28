Totalmente reformada, EMEB Cecília Meireles é reinaugurada pelo prefeito Engenheiro Daniel

Por Allan dos Reis, no Jardim Beatriz

O prefeito Engenheiro Daniel reinaugurou na noite de segunda-feira (28) a EMEB Cecília Meireles. A escola passou por ampla reforma, com hidráulica, elétrica, pintura, telhado e ganhou novos mobiliários, incluindo mesas e cadeiras para os alunos, além de nova fachada. A entrega faz parte do programa Escola Mais Bonita criado pela Prefeitura de Taboão da Serra.

“A gente está tentando fazer algo diferente, entregar realmente uma escola nova. Quando vocês visitarem as salas de aula, os corredores, o refeitório e a área de lazer, vão perceber o carinho e o que queremos para o futuro da nossa cidade”, afirmou o prefeito Engenheiro Daniel.

O prefeito também adiantou que o programa terá continuidade em outras unidades da rede municipal, que precisam de intervenções e as reformas serão realizadas de forma gradual. A expectativa da Prefeitura é entregar entre cinco e seis unidades revitalizadas ainda neste ano.

“Estamos com muita vontade de reformar todas as escolas. Nosso objetivo é inaugurar ainda este ano de cinco a seis unidades, dando sequência a esse projeto de transformar a educação da nossa cidade”, completou.

O presidente da Câmara, Carlinhos do Leme, enalteceu a qualidade da reforma. “Não é fácil reformar todas as escolas. Parabéns, prefeito. Que você continue fazendo reformas como essas, não apenas pintura de muros”, diz. O vereador Wanderley Bressan, completa. “A reforma que estamos entregando, tenho certeza que você fez pensando que seus filhos poderiam estudar aqui”, diz.

EM ANDAMENTO

As próximas escolas que serão entregues pelo programa Escola Mais Bonita são EMEBs Aracy de Abreu Pestana, Magali, Bidu e Asas Branca. Ainda em 2026 deve ter início a reforma da EMEB Professor Francisco Ferreira Paes.

Algumas escolas estão tendo seus telhados reformados, mas também serão contemplados com a reforma completa em breve.