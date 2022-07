2ª Edição da Feira de Negócios do Metropolitan acontece em 12 de agosto

Direto da Redação

A Feira de Negócios Metropolitan (Fenm) chega a sua segunda edição com uma série de novidades, que promete agitar Taboão da Serra no dia 12 agosto (sexta-feira). O evento 27 expositores, palestras, oportunidades de parcerias e happy hour com música.

“É uma oportunidade para os empresários e empreendedores de Taboão da Serra porque no Edifício Metropolitan temos mais de 200 salas comerciais ocupadas. Com isso, a visibilidade e as conexões feitas na feira vão se expandir para as empresas da região. Como o objetivo neste dia é falar de negócios, será muito mais fácil fazer parcerias duradouras”, afirma Pedro Paulo, sócio da Chave Coworking, e organizador da Fenm.

Além de negócios, a Fenm traz palestras com empreendedores de sucesso. Ao todo, serão 25 e as inscrições já podem ser feitas [CLIQUE AQUI].

2ª Feira de Negócios Metropolitan

Data: 12 de agosto (sexta-feira)

Horário: a partir das 9h

Local: Estrada São Francisco, 2008 – Jardim Helena (ao lado do Shopping Taboão)

Inscrição para palestras: https://chavecoworking.com.br/wp/fenm/