2ª edição do Festival Literário de Itapecerica da Serra começa nesta quinta-feira (17) com atrações gratuitas

Direto da redação

Nesta quinta-feira (17), começa a 2ª edição do Festival Literário de Itapecerica da Serra, no Parque do Povo. Com entrada gratuita, o evento segue até domingo (20) com literatura, música, oficinas, contação de histórias e atividades para todas as idades.

A programação é voltada a crianças, jovens, adultos, estudantes e famílias. Durante os quatro dias, o público poderá acompanhar apresentações culturais e musicais, oficinas, atividades interativas e encontros com escritores.

Um dos destaques será a Mesa Literária com o escritor Ferréz, marcada para sexta-feira (18), às 19h. O autor participará de um bate-papo sobre literatura, cultura, sociedade e produção literária.

O festival também contará com a participação do indígena Tukumbó, que apresentará cantigas e pintura indígena. No sábado (19), a cantora Mariana Aydar fará um show no Parque do Povo.

No domingo (20), o encerramento terá apresentação da banda Rock Diggers e tributos a Cássia Eller e Rita Lee.

Durante o sábado e o domingo, o público também poderá visitar a Feira de Livros, que reunirá obras, autores, editoras e expositores.

A programação ainda valorizará a produção dos estudantes das redes municipal e estadual. As poesias selecionadas no concurso do festival integrarão a publicação “Da Sala pro Livro 2026”.

O Festival Literário é realizado pelas secretarias municipais de Cultura e Educação, em parceria com a Unidade Regional de Ensino.

Serviço

Festival Literário de Itapecerica da Serra 2026

Data: de 17 a 20 de setembro

Local: Parque do Povo, no Jardim Elisa

Entrada: gratuita

Mesa Literária com Ferréz: sexta-feira (18), às 19h

Feira de Livros: sábado (19) e domingo (20)

Programação completa: Instagram @festival.literario.itapecerica