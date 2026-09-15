Corte da Festa do Peão de Taboão da Serra foi eleita; shows começam nesta sexta-feira (18)

Direto da redação

A corte oficial da Festa do Peão de Taboão da Serra 2026 foi eleita durante o Baile da Rainha, realizado no último sábado (12). Mirella Santos conquistou o principal título e representará o evento ao lado de quatro integrantes.

Mariana Leão foi escolhida como 1ª Princesa; Alynne Andrade, como 2ª Princesa; e Aline Hirle, como 3ª Princesa. Cristine Oliveira recebeu o título de Miss Simpatia.

Durante o concurso, as candidatas foram avaliadas por critérios como beleza, elegância, desenvoltura e representatividade. Com a escolha, as cinco integrantes passam a participar oficialmente das atividades da Festa do Peão de Taboão da Serra.

A programação de shows começa nesta sexta-feira (18), com a banda Calcinha Preta. No sábado (19), o palco recebe MC Livinho, enquanto o cantor Pablo se apresenta no domingo (20).

A festa continua na semana seguinte com Natanzinho Lima, na sexta-feira (25), e termina com a dupla Matheus & Kauan, no sábado (26).

O evento será realizado em um recinto totalmente coberto, na região do Parque Laguna, em Taboão da Serra. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Tycket e nos pontos de venda divulgados pela organização.

Corte oficial

Rainha: Mirella Santos

1ª Princesa: Mariana Leão

2ª Princesa: Alynne Andrade

3ª Princesa: Aline Hirle

Miss Simpatia: Cristine Oliveira

Serviço

Datas: 18, 19, 20, 25 e 26 de setembro

Local: Rua Acácio Ferreira, 3242, região do Parque Laguna

Ingressos: plataforma Tycket e pontos físicos divulgados pela organização

Informações: (11) 94363-2929