Corte da Festa do Peão de Taboão da Serra foi eleita; shows começam nesta sexta-feira (18)

Direto da redação
A corte oficial da Festa do Peão de Taboão da Serra 2026 foi eleita durante o Baile da Rainha, realizado no último sábado (12). Mirella Santos conquistou o principal título e representará o evento ao lado de quatro integrantes.
Mariana Leão foi escolhida como 1ª Princesa; Alynne Andrade, como 2ª Princesa; e Aline Hirle, como 3ª Princesa. Cristine Oliveira recebeu o título de Miss Simpatia.
Durante o concurso, as candidatas foram avaliadas por critérios como beleza, elegância, desenvoltura e representatividade. Com a escolha, as cinco integrantes passam a participar oficialmente das atividades da Festa do Peão de Taboão da Serra.
A programação de shows começa nesta sexta-feira (18), com a banda Calcinha Preta. No sábado (19), o palco recebe MC Livinho, enquanto o cantor Pablo se apresenta no domingo (20).
A festa continua na semana seguinte com Natanzinho Lima, na sexta-feira (25), e termina com a dupla Matheus & Kauan, no sábado (26).
O evento será realizado em um recinto totalmente coberto, na região do Parque Laguna, em Taboão da Serra. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Tycket e nos pontos de venda divulgados pela organização.
Corte oficial
- Rainha: Mirella Santos
- 1ª Princesa: Mariana Leão
- 2ª Princesa: Alynne Andrade
- 3ª Princesa: Aline Hirle
- Miss Simpatia: Cristine Oliveira
Serviço
Datas: 18, 19, 20, 25 e 26 de setembro
Local: Rua Acácio Ferreira, 3242, região do Parque Laguna
Ingressos: plataforma Tycket e pontos físicos divulgados pela organização
Informações: (11) 94363-2929