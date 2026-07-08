2º Café com o CMDCA reúne organizações da sociedade civil de Taboão da Serra para formação

Da PMTS

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Taboão da Serra em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social promoveu o 2º Café com o CMDCA, na sexta-feira, 3 de julho. O encontro reuniu Organizações da Sociedade Civil (OSCs) do município para uma manhã formativa, na Câmara de Vereadores.

Na ocasião, foram promovidas três palestras, sendo elas “Da teoria a prática – Captando via Emendas Parlamentares”, ministrada por Diego Odakura, da ONG Sementes do Amanhã; “Emendas impositivas”, abordada por Adalberto Graciano da Secretaria Legislativa da Câmara de Vereadores; e “Elaborando Projetos para a Captação”, com Luciane Ferreira, presidente do CMDCA.

Além de representantes das OSCs, participaram do encontro os secretários da Infância e da Juventude, Átila Oliveira da Silva, de Direitos Humanos e Cidadania, Professor Moreira, e servidores municipais.

Luciana Ferreira falou sobre a finalidade da ação. “O objetivo desse encontro é instrumentalizar as organizações sociais aqui de Taboão da Serra trazendo informação, conhecimento, para que elas saibam qual o melhor caminho para trazer recursos. Nosso foco no CMDCA é fortalecer as OSCs do município para que, dessa forma, elas consigam promover um atendimento de qualidade para as crianças e adolescentes da cidade”, explica a presidente do CMDCA.

Para o secretário de Assistência Social, Jefferson Alves da Silva, a iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura com a promoção e a garantia de direitos. “O CMDCA tem desempenhado um papel fundamental no fortalecimento da rede de proteção aos jovens do nosso município, e a Secretaria de Assistência Social é parceira dessa iniciativa porque acredita que investir na qualificação das OSCs é garantir serviços cada vez mais completos para nossas crianças, adolescentes e suas famílias”, destaca.