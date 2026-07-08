Natanzinho Lima, Pablo, Toque Dez, Henrique & Juliano e Zé Neto & Cristiano agitam a reta final da Festa do Peão de Itapecerica da Serra

Por Samara Matos, na redação

A 46ª Festa do Peão de Boiadeiro de Itapecerica da Serra entra na reta final com uma programação que reúne alguns dos principais nomes da música brasileira. Até sábado (11), o público poderá acompanhar shows de Natanzinho Lima, Pablo, Henrique & Juliano, Zé Neto & Cristiano, Toque Dez, Rey Vaqueiro, Grelo e Filho do Piseiro, além das tradicionais competições de rodeio.

A programação continua nesta quarta-feira (8) com os shows de Natanzinho Lima e Rey Vaqueiro. No feriado de 9 de Julho, sobem ao palco Pablo e a banda Toque Dez, levando ao público sucessos do arrocha.

Na sexta-feira (10), uma das noites mais aguardadas da festa terá show da dupla Henrique & Juliano, além da apresentação de Grelo.

O encerramento da 46ª edição acontece no sábado (11) com Zé Neto & Cristiano e Filho do Piseiro, fechando a programação de shows do evento.

Além das atrações musicais, a Festa do Peão conta com montarias, praça de alimentação, parque de diversões e estrutura preparada para receber visitantes de Itapecerica da Serra e de cidades da região.

Confira a programação

8 de julho (quarta-feira)

Natanzinho Lima

Rey Vaqueiro

9 de julho (quinta-feira – feriado)

Pablo

Toque Dez

10 de julho (sexta-feira)

Henrique & Juliano

Grelo

11 de julho (sábado)