Natanzinho Lima, Pablo, Toque Dez, Henrique & Juliano e Zé Neto & Cristiano agitam a reta final da Festa do Peão de Itapecerica da Serra

Por Samara Matos, na redação
A 46ª Festa do Peão de Boiadeiro de Itapecerica da Serra entra na reta final com uma programação que reúne alguns dos principais nomes da música brasileira. Até sábado (11), o público poderá acompanhar shows de Natanzinho Lima, Pablo, Henrique & Juliano, Zé Neto & Cristiano, Toque Dez, Rey Vaqueiro, Grelo e Filho do Piseiro, além das tradicionais competições de rodeio.
A programação continua nesta quarta-feira (8) com os shows de Natanzinho Lima e Rey Vaqueiro. No feriado de 9 de Julho, sobem ao palco Pablo e a banda Toque Dez, levando ao público sucessos do arrocha.
Na sexta-feira (10), uma das noites mais aguardadas da festa terá show da dupla Henrique & Juliano, além da apresentação de Grelo.
O encerramento da 46ª edição acontece no sábado (11) com Zé Neto & Cristiano e Filho do Piseiro, fechando a programação de shows do evento.
Além das atrações musicais, a Festa do Peão conta com montarias, praça de alimentação, parque de diversões e estrutura preparada para receber visitantes de Itapecerica da Serra e de cidades da região.
Confira a programação
8 de julho (quarta-feira)
- Natanzinho Lima
- Rey Vaqueiro
9 de julho (quinta-feira – feriado)
- Pablo
- Toque Dez
10 de julho (sexta-feira)
- Henrique & Juliano
- Grelo
11 de julho (sábado)
- Zé Neto & Cristiano
- Filho do Piseiro