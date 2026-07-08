ONG Sementes do Amanhã lança rifa solidária para arrecadar recursos e manter projetos sociais

Direto da redação
A ONG Sementes do Amanhã está promovendo uma rifa solidária para arrecadar recursos destinados à manutenção de seus projetos sociais. A iniciativa tem como objetivo fortalecer o atendimento oferecido a crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social.
O participante concorre a um prêmio de R$ 3 mil, que será pago via PIX ao ganhador. Cada cota custa R$ 10, e a campanha também oferece pacotes promocionais para quem deseja adquirir mais números.
O sorteio será realizado com base na extração da Loteria Federal do dia 30 de setembro de 2026. Caso não haja sorteio na data prevista, será utilizada automaticamente a extração oficial seguinte, conforme o regulamento da campanha e os critérios adotados pela plataforma Rifa Digital.
Segundo a organização, toda a arrecadação será revertida para a manutenção das atividades da entidade, contribuindo para a continuidade dos projetos desenvolvidos em benefício da comunidade.
Promoções disponíveis
Os participantes podem adquirir cotas individuais ou aproveitar os pacotes promocionais:
- 3 cotas por R$ 25;
- 5 cotas por R$ 40;
- 10 cotas por R$ 70;
- 20 cotas por R$ 120.
O resultado será divulgado nas redes sociais da ONG, e o vencedor também será comunicado pelos dados informados no momento da compra.
A organização destaca que, além de concorrer ao prêmio, os participantes contribuem diretamente para a continuidade das ações sociais realizadas pela ONG Sementes do Amanhã, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade e desenvolve projetos voltados à promoção da cidadania e da inclusão social.
Para participar: https://rifa.digital/s/x9VLFNI6lOi