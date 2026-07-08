Prefeitura de Taboão divulga datas dos shows do Arraial da Arena 2026 com Manu Bahtidão, Guilherme & Benuto e Toque Dez

Direto da redação
A Prefeitura de Taboão da Serra divulgou a programação atualizada do Arraial da Arena 2026, que será realizado entre os dias 16 de julho e 2 de agosto, na Arena Multiuso. O evento contará com 12 noites de shows, parque de diversões, praça de alimentação com comidas típicas e arrecadação de alimentos que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade.
Realizado pelas secretarias municipais de Turismo e de Cultura, Economia e Indústria Criativas, em parceria com as demais pastas da administração, o Arraial da Arena terá entrada solidária mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, entregue no acesso ao evento.
A programação passou por ajustes em relação à grade anunciada anteriormente pela Prefeitura. Com a atualização, alguns artistas deixaram de integrar o evento, enquanto outras apresentações tiveram alterações nas datas e na composição dos shows. Por isso, a administração municipal orienta o público a acompanhar apenas a programação oficial divulgada para esta edição.
Entre as principais atrações confirmadas estão Manu Bahtidão, Guilherme & Benuto, Toque Dez, Art Popular, Zé Henrique & Gabriel, Filho do Piseiro, Billy SP, Vou Pro Sereno, Ju Marques e Tuta Guedes, além de artistas locais que se apresentarão ao longo do evento.
Segundo o secretário de Turismo, Lucas Leme, a proposta do Arraial da Arena é unir entretenimento e solidariedade.
“Preparamos uma programação que une entretenimento e solidariedade. O público poderá aproveitar grandes atrações, saborear comidas típicas e, ao mesmo tempo, contribuir com a doação de alimentos que serão destinados a quem mais precisa. Esse é o espírito do Arraial da Arena: celebrar e fazer o bem”, afirmou.
A primeira edição do Arraial da Arena, realizada em 2025, reuniu mais de 150 mil visitantes e arrecadou mais de 40 toneladas de alimentos, destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade. Neste ano, além dos shows, o público contará com barracas de comidas típicas e parque de diversões para toda a família.
Programação atualizada
16 de julho (quinta-feira)
- Bruno Neves
- Grupo Saffle
- MC Paiva
- MC Tato
- DJ Serginho
17 de julho (sexta-feira)
- Grupo Duetos
- Gica
- Kaique & Felipe
- DJ Serginho
18 de julho (sábado)
- Danilo & Davi
- Carol Villa
- DJ Serginho
19 de julho (domingo)
- Grupo Né Segredo
- Art Popular
- DJ Serginho
23 de julho (quinta-feira)
- Zé Henrique & Gabriel
- DJ Serginho
24 de julho (sexta-feira)
- Filho do Piseiro
- DJ Serginho
25 de julho (sábado)
- Toque Dez
- DJ Serginho
26 de julho (domingo)
- Guilherme & Benuto
- DJ Serginho
30 de julho (quinta-feira)
- MC Menor
- MC Ramon
- DJ Serginho
31 de julho (sexta-feira)
- Vou Pro Sereno
- Ricardinho Lima
- Casa Nossa
- Pagode dos Meninos
- DJ Serginho
1º de agosto (sábado)
- Ju Marques
- Billy SP
- DJ Serginho
2 de agosto (domingo)
- Tuta Guedes
- Manu Bahtidão
Serviço
Arraial da Arena 2026
Quando: de 16 de julho a 2 de agosto
Local: Arena Multiuso – Estrada Tenente José Maria da Cunha, 521, Jardim Record
Quintas e sextas-feiras: das 17h à 0h
Sábados e domingos: das 15h à 0h
Entrada solidária: doação de 1 kg de alimento não perecível.