Prefeitura de Taboão divulga datas dos shows do Arraial da Arena 2026 com Manu Bahtidão, Guilherme & Benuto e Toque Dez

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra divulgou a programação atualizada do Arraial da Arena 2026, que será realizado entre os dias 16 de julho e 2 de agosto, na Arena Multiuso. O evento contará com 12 noites de shows, parque de diversões, praça de alimentação com comidas típicas e arrecadação de alimentos que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade.

Realizado pelas secretarias municipais de Turismo e de Cultura, Economia e Indústria Criativas, em parceria com as demais pastas da administração, o Arraial da Arena terá entrada solidária mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, entregue no acesso ao evento.

A programação passou por ajustes em relação à grade anunciada anteriormente pela Prefeitura. Com a atualização, alguns artistas deixaram de integrar o evento, enquanto outras apresentações tiveram alterações nas datas e na composição dos shows. Por isso, a administração municipal orienta o público a acompanhar apenas a programação oficial divulgada para esta edição.

Entre as principais atrações confirmadas estão Manu Bahtidão, Guilherme & Benuto, Toque Dez, Art Popular, Zé Henrique & Gabriel, Filho do Piseiro, Billy SP, Vou Pro Sereno, Ju Marques e Tuta Guedes, além de artistas locais que se apresentarão ao longo do evento.

Segundo o secretário de Turismo, Lucas Leme, a proposta do Arraial da Arena é unir entretenimento e solidariedade.

“Preparamos uma programação que une entretenimento e solidariedade. O público poderá aproveitar grandes atrações, saborear comidas típicas e, ao mesmo tempo, contribuir com a doação de alimentos que serão destinados a quem mais precisa. Esse é o espírito do Arraial da Arena: celebrar e fazer o bem”, afirmou.

A primeira edição do Arraial da Arena, realizada em 2025, reuniu mais de 150 mil visitantes e arrecadou mais de 40 toneladas de alimentos, destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade. Neste ano, além dos shows, o público contará com barracas de comidas típicas e parque de diversões para toda a família.

Programação atualizada

16 de julho (quinta-feira)

Bruno Neves

Grupo Saffle

MC Paiva

MC Tato

DJ Serginho

17 de julho (sexta-feira)

Grupo Duetos

Gica

Kaique & Felipe

DJ Serginho

18 de julho (sábado)

Danilo & Davi

Carol Villa

DJ Serginho

19 de julho (domingo)

Grupo Né Segredo

Art Popular

DJ Serginho

23 de julho (quinta-feira)

Zé Henrique & Gabriel

DJ Serginho

24 de julho (sexta-feira)

Filho do Piseiro

DJ Serginho

25 de julho (sábado)

Toque Dez

DJ Serginho

26 de julho (domingo)

Guilherme & Benuto

DJ Serginho

30 de julho (quinta-feira)

MC Menor

MC Ramon

DJ Serginho

31 de julho (sexta-feira)

Vou Pro Sereno

Ricardinho Lima

Casa Nossa

Pagode dos Meninos

DJ Serginho

1º de agosto (sábado)

Ju Marques

Billy SP

DJ Serginho

2 de agosto (domingo)

Tuta Guedes

Manu Bahtidão

Serviço

Arraial da Arena 2026

Quando: de 16 de julho a 2 de agosto

Local: Arena Multiuso – Estrada Tenente José Maria da Cunha, 521, Jardim Record

Quintas e sextas-feiras: das 17h à 0h

Sábados e domingos: das 15h à 0h

Entrada solidária: doação de 1 kg de alimento não perecível.