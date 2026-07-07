Prefeitura de Taboão da Serra suspende expediente no feriado de 9 de Julho e na sexta-feira (10)

Por Samara Matos, na redação

Os moradores de Taboão da Serra que precisarem de atendimento nas repartições públicas municipais devem se programar. A Prefeitura suspenderá o expediente nos dias 9 e 10 de julho, em razão do feriado estadual da Revolução Constitucionalista de 1932 e do ponto facultativo previsto no Decreto Municipal nº 228/2025, que estabelece o Calendário Administrativo do Poder Executivo.

Com a medida, não haverá atendimento ao público nos setores administrativos da Prefeitura durante os dois dias. Os serviços serão retomados normalmente na segunda-feira (13).

A administração municipal informou que os serviços essenciais e de relevante interesse público continuarão funcionando em regime de plantão. Entre eles estão os Prontos-Socorros, além das equipes de segurança e salvamento, garantindo o atendimento à população durante o período.