loader-image
temperature icon 18°C
  • redacao@taboaoemfoco.com.br
Orgãos e Entidades
Search
Close this search box.

“Revolucionou o bem-estar animal”, afirma vereador Anderson Nóbrega ao celebrar 2 anos do Hospital Veterinário BOB

Compartilhar notícia

Da Redação

O Hospital Veterinário Municipal Bob completou nesta semana dois anos de funcionamento em Taboão da Serra e se consolida como um dos principais equipamentos públicos voltados à saúde e ao bem-estar animal na região. Inaugurado em 2024, a unidade oferece atendimento veterinário gratuito para cães e gatos do município com consultas, exames, cirurgias e outros procedimentos especializados, todos realizados de forma gratuita.

Nesta segunda (1), o vereador Anderson Nóbrega visitou as instalações do hospital e acompanhou de perto o trabalho desenvolvido pela equipe. Durante a visita, o parlamentar conversou com profissionais e tutores de animais, destacando a importância do equipamento para a cidade e o impacto do serviço na vida de famílias que dependem do atendimento público veterinário.

“O hospital veterinário completou dois anos de história e faz um trabalho excelente com 95% de aprovação da população porque revolucionou o bem-estar animal em Taboão da Serra. Foi uma luta que nosso mandato fez para construir e agora a luta é para que o hospital funcione 24 horas. Vamos buscar recursos estadual e federal”, garante Anderson Nóbrega.

Nestes dois anos, o hospital se tornou referência no atendimento gratuito de cães e gatos, oferecendo estrutura para atendimentos clínicos, exames, procedimentos cirúrgicos e acompanhamento veterinário. Além da assistência aos animais, o equipamento também contribui para ações de conscientização sobre guarda responsável e prevenção de doenças, fortalecendo a política municipal de bem-estar animal.

Hospital Veterinário BOB completa dois anos de atendimento gratuito em Taboão da Serra.

SERVIÇO:

Hospital Veterinário BOB 

Rua Victor Campisi, 255 – Parque Industrial das Oliveiras

Horário de funcionamento: de segunda à sábado: das 8h às 17h

Entrega de senha a partir das 8h

Atendimento Gratuito

Veja também

Taboão em Foco é um jornal online que cobre notícias de Taboão da Serra e região. Oferece informações atualizadas sobre política, segurança, eventos comunitários, cultura e esportes, proporcionando aos leitores uma visão abrangente dos acontecimentos locais.

Instagram Facebook Youtube

Todos os direitos reservados.