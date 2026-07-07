“Revolucionou o bem-estar animal”, afirma vereador Anderson Nóbrega ao celebrar 2 anos do Hospital Veterinário BOB

Da Redação

O Hospital Veterinário Municipal Bob completou nesta semana dois anos de funcionamento em Taboão da Serra e se consolida como um dos principais equipamentos públicos voltados à saúde e ao bem-estar animal na região. Inaugurado em 2024, a unidade oferece atendimento veterinário gratuito para cães e gatos do município com consultas, exames, cirurgias e outros procedimentos especializados, todos realizados de forma gratuita.

Nesta segunda (1), o vereador Anderson Nóbrega visitou as instalações do hospital e acompanhou de perto o trabalho desenvolvido pela equipe. Durante a visita, o parlamentar conversou com profissionais e tutores de animais, destacando a importância do equipamento para a cidade e o impacto do serviço na vida de famílias que dependem do atendimento público veterinário.

“O hospital veterinário completou dois anos de história e faz um trabalho excelente com 95% de aprovação da população porque revolucionou o bem-estar animal em Taboão da Serra. Foi uma luta que nosso mandato fez para construir e agora a luta é para que o hospital funcione 24 horas. Vamos buscar recursos estadual e federal”, garante Anderson Nóbrega.

Nestes dois anos, o hospital se tornou referência no atendimento gratuito de cães e gatos, oferecendo estrutura para atendimentos clínicos, exames, procedimentos cirúrgicos e acompanhamento veterinário. Além da assistência aos animais, o equipamento também contribui para ações de conscientização sobre guarda responsável e prevenção de doenças, fortalecendo a política municipal de bem-estar animal.

SERVIÇO:

Hospital Veterinário BOB

Rua Victor Campisi, 255 – Parque Industrial das Oliveiras

Horário de funcionamento: de segunda à sábado: das 8h às 17h

Entrega de senha a partir das 8h

Atendimento Gratuito