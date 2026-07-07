Taboão da Serra passa a oferecer vacina Pneumo 20 gratuitamente para bebês nas UBSs

Direto da redação

Os bebês de Taboão da Serra já podem receber gratuitamente a vacina Pneumo 20 nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. O novo imunizante foi incorporado ao Calendário Nacional de Vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) e amplia a proteção contra doenças provocadas pela bactéria Streptococcus pneumoniae, conhecida como pneumococo.

A vacina será aplicada em crianças de até 12 meses e substituirá gradualmente a Pneumo 10. Entre as doenças que podem ser prevenidas estão pneumonia, meningite, otite, sinusite, além de formas graves da doença pneumocócica invasiva, como sepse e pneumonia bacteriana.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Dr. Ailton Bogalho Jr., a inclusão da Pneumo 20 no SUS representa um importante avanço para a saúde pública.

“Na rede particular, essa vacina pode custar mais de R$ 500 e agora é aplicada gratuitamente em nossas UBSs, pelo SUS, conforme o calendário vacinal. Essa é uma grande conquista para todos, principalmente para quem tem o sistema imunológico mais vulnerável, como as crianças, pois a vacina aumenta a proteção contra doenças que podem levar à morte”, afirmou.

Esquema de vacinação

Durante o período de transição, o calendário vacinal será realizado da seguinte forma:

2 meses: 1ª dose da Pneumo 20;

1ª dose da Pneumo 20; 4 meses: 2ª dose da Pneumo 10;

2ª dose da Pneumo 10; 12 meses: dose de reforço com a Pneumo 20, respeitando o intervalo mínimo de 60 dias após a segunda dose.

A Secretaria de Saúde reforça a importância de manter a caderneta de vacinação das crianças atualizada. O Brasil é referência mundial em imunização e a vacinação continua sendo uma das principais formas de prevenir doenças graves e reduzir internações.

A vacinação é realizada de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, em todas as UBSs de Taboão da Serra, exceto em feriados e pontos facultativos.

Para receber a vacina é necessário apresentar:

Documento oficial com foto e CPF;

Cartão do SUS;

Caderneta de vacinação da criança.

A Pneumo 20 está disponível nas 14 Unidades Básicas de Saúde do município. Mais informações podem ser obtidas diretamente na UBS de referência de cada família.